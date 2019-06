Presentarán peritajes del caso Aideé, estudiante asesinada en CDMX

La procuradora Ernestina Godoy informó que este jueves la Fiscalía militar le entregará sus conclusiones sobre las diligencias en el caso de la alumna Aideé Mendoza, asesinada en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente.

Es por lo anterior que prevé una reunión con personal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues se pretenden hacer públicos los peritajes.

"Voy a reunirme con la Universidad porque hoy me dan ya, espero, me habían dicho que desde el lunes, la Procuraduría Militar hoy me da su opinión y lo estamos trabajando junto con la Universidad, lo voy a hacer a través de la abogada general, yo quiero hacerla pública", comentó al salir del gabinete de seguridad en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Aideé Mendoza murió en su salón de clases el pasado 29 de abril, desde ese entonces la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha realizado distintos peritajes sobre la trayectoria del proyectil que hirió a la joven.

Aunque en un inicio Godoy Ramos comentó que daría un informe público sobre las investigaciones del caso, recientemente dijo que no dará una fecha fija, ya que las instancias que colaboran con los peritajes no han culminado sus propias diligencias.