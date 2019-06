Querido futuro, estoy preparada: Edith González 2018

La actriz Edith González falleció hoy jueves a los 54 años tras perder la lucha contra el cáncer. En enero de 2018 la estrella de telenovelas como "Corazón Salvaje" y "Salomé" publicó un tuit donde daba muestra de su ánimo ante su padecimiento.

"Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. Dios mío gracias por una nueva oportunidad", escribió la intérprete el 8 de enero de 2018 en un tuit que mantuvo fijado desde entonces.

En una entrevista en 2017 platicó que tras escuchar que padecía cáncer dijo: "Ok, es una tragedia pero no la asumo como tal. Para mí simplemente es un paso, es una fase y heme aquí. ¿Qué hago de bueno con esto que me tocó? Lo mejor que puedo hacer es informar que hoy hay muchos tratamientos, no alternativos, porque no creo en ellos; yo creo en la ciencia, hay muchos tratamientos complementarios a las quimioterapias y a las radioterapias".

En una de sus últimas publicaciones, el 29 de mayo, escribió: "Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar, ya que suena mega-cursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida".

"Hasta el movimiento más simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor. Gózalo!!!", agregó.

Esta mañana de jueves en redes sociales Leticia Calderón publicó un mensaje que alertó a los fans de la actriz sobre su fallecimiento.