Ordenan mantener intacta la obra del NAIM

Un tribunal federal ordenó mantener intacta la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ubicado en Texcoco, que fue cancelado en enero pasado por el Gobierno de la República, y reiteró la suspensión de la obra del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía, pero esta vez por razones de seguridad aérea.

El Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la cuarta suspensión provisional para que la construcción del aeropuerto en Santa Lucía permanezca paralizada hasta que el Gobierno federal acredite que cuenta con todos los estudios en materia de seguridad.

Fue el lunes pasado que el director general del Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Comisión Nacional del Agua anunció que se inundará la losa de cimentación del NAIM para desarrollar el Parque Ecológico Lago de Texcoco, como proyecto de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador.

Esto implicaría que lo que se alcanzó a construir del Aeropuerto en Texcoco deberá ser destruido, por ello, el tribunal Colegiado ordenó mantener las cosas en el estado en el que se encuentran, es decir, no destruir ni continuar con la obra.

Este fue uno más de los 147 amparos que tramitó el colectivo #NoMásDerroches, con el que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción pretenden que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la decisión de cancelar el NAIM y sustituirlo por la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

Aunque el colectivo ya consiguió cuatro suspensiones que evitan que el Gobierno continúe con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, un tribunal federal en la Ciudad de México negó esta medida y su decisión es inatacable.

En el amparo tramitado se declaró infundado el recurso de queja que presentó contra la decisión del juez Décimo de Distrito en dicha materia de negarle la suspensión contra la cancelación del NAIM.

"Los actos reclamados constituyen actos futuros de realización incierta, no susceptibles de ser suspendidos, por virtud de que no se tiene certidumbre que se realizarán o ejecutarán, de manera que no hay inminencia ni certeza de que dichos actos se producirán, dado que hasta ese momento procesal no obraba constancia alguna de la que se advirtiera que se haya decretado oficialmente la suspensión del 'nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México' en la zona del Municipio de Texcoco, Estado de México", indicaron los magistrados.