Critican programa de mejora de banquetas

El Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera criticó el programa de rehabilitación de banquetas que anunció recientemente el Ayuntamiento de Torreón pues consideran que se debería de motivar a la ciudadanía para que arreglen estos espacios en vez de forzarlos.

En días pasados, el alcalde, Jorge Zermeño Infante, declaró que la idea era convocar a los torreonenses a que las rehabilitaran y si no, el Municipio haría los mejoramientos pertinentes, pero cobrándole a los propietarios de los inmuebles la parte que les corresponde.

"Nosotros creemos que no son las formas de cómo se debe de establecer ese tipo de acciones, nosotros creemos que se debe de motivar al propietario. Motivarlo de alguna forma para que él arregle su banqueta y la tenga en el nivel necesario, con la imagen, con el acabado que debe de ser.

En la época de los Castillos y de los Reyes, así se hacía, si no quieres lo hago y te lo cobro pero ahorita no estamos en esa época", señaló Jorge Alberto Guerrero Cervantes, presidente del Colegio de Arquitectos.

Para el gremio, una forma de motivar a los ciudadanos sería aplicar descuentos en el próximo pago del Impuesto Predial a todos aquellos contribuyentes que accedan al mejoramiento de su banqueta y al mantenimiento de la misma.

También señalan que el Gobierno Municipal podría condicionar a los morosos el otorgamiento de estímulos fiscales en caso de que no cumplan con el programa de rehabilitación de banquetas.

"Yo me imagino que alguien toque a mi casa y me diga: 'sabes qué, tu banqueta va a costar 10 mil, 15 mil pesos y empezamos mañana y me la pagas en abonos pequeños o a largo plazo, no entiendo cómo va a hacer, pues yo los corro", expresó Guerrero Cervantes.

El presidente del Colegio de Arquitectos, recordó que el año pasado, presentaron un programa denominado "Mejora tu Banqueta" a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo que encabeza Aldo Villarreal Murra.

Se trataba de una campaña publicitaria que buscaba integrar a los propietarios y motivarlos a arreglar sus banquetas ya que son espacios públicos esenciales para la vida urbana.

Hace unos días, Jorge Zermeño Infante dijo que la rehabilitación de banquetas comenzará la semana entrante en el principal cuadro de la ciudad y que el propósito es mejorar la imagen urbana.

El presidente municipal agregó que es una obligación de los ciudadanos hacer su banqueta "y hay muchas muy deterioradas, tenemos que hacerlo, si la gente no lo hace lo vamos a hacer cobrándoles la parte que les corresponde del material que se coloque".