Temperaturas más altas están por venir

El verano aún no llega y las temperaturas más altas para la región están por venir, señaló el subsecretario de Protección Civil en el estado de Coahuila, Francisco Martínez Ávalos.

Señaló que se registró una ola de calor en distintas regiones del país durante la última semana, sin embargo, en estos días se aligeraron las temperaturas tras la llegada del frente frío número 61. Indicó que en las próximas 24 horas se esperan temperaturas de 36 a 38 grados centígrados como máximo en la Comarca Lagunera.

"Todavía no son las temperaturas máximas que se esperan para el año, apenas vamos a entrar al verano, cercano al 21 o 22 de junio, pero las recomendaciones que hacemos a la gente es que vigilen a los niños y a los adultos mayores para que no los exponga en las horas de mayor temperatura, que ocurre alrededor de las 3 de la tarde, de la 1:30 a las 5 de la tarde la recomendación es que no los expongan", comentó.

Martínez Ávalos dijo que, en caso de que sea necesario salir en ese lapso, la recomendación es que se protejan con bloqueador solar, a fin de evitar que sufran algún daño en la piel, además de siempre mantenerse hidratados.

El funcionario estatal dijo que, al viajar por carretera, es importante que, de llevar el clima fresco en el automóvil, al descender de la unidad tenga mucho cuidado con la variación de temperaturas, pues puede pasar de una temperatura de clima controlado dentro del vehículo de 22 a 24 grados a una de 35 a 36 grados, lo que podría ocasionar un golpe de calor.

Señaló que las molestias y síntomas de los golpes de calor son náuseas, mareos, dolores de cabeza, incluso puede haber algún desvanecimiento, por lo que se debe prestar ayuda al paciente en una institución médica.

El subsecretario de Protección Civil en Coahuila dijo que este año no ha habido declaratorias de emergencia por el clima, como ocurrió el año pasado, cuando la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria extraordinaria por las altas temperaturas que se habían reportado en diversas zonas del país, incluida La Laguna.

"Se hizo una declaratoria de emergencia por esas circunstancias y se asignaron apoyos a algunos municipios, como aguas purificadas y algunas despensas, este año todavía no tenemos notificación de que haya alguna declaratoria, y las temperaturas no han estado aún por arriba de lo normal", dijo.

"Vamos a estar muy al pendiente, en caso de que esto suceda", dijo.