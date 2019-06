Formalizarán Comité de videovigilancia

Mañana se cumple un mes de la apertura del Centro de Inteligencia Municipal (CIM) de Torreón por lo que se espera que este fin de semana se celebre una reunión en dichas instalaciones para formalizar el Comité de Videovigilancia en la ciudad, tal y como la marca el nuevo Reglamento de Videovigilancia Urbana para este Municipio.

La facultad de este órgano colegiado, es proteger los derechos humanos fundamentales, ordenar la destrucción de las imágenes captadas por la Policía Preventiva Municipal en los términos de dicho reglamento y aprobar y validar los procesos y procedimientos de la cadena de custodia de imágenes y grabaciones.

"Vengo de con el secretario del Ayuntamiento (Sergio Lara Galván) en este momento y en mi entender, lo que platicamos, es que ya está integrado, ya solo falta formalizarlo que en un momento dado será en la reunión que tendrán en el CIM y empezarán a operar y a trabajar, debe ser este fin de semana", señaló José Ignacio García Castillo, primer regidor y presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación.

Entre las funciones del Comité de Videovigilancia está verificar de manera calendarizada o aleatoria que los principios y preceptos sean observados en todo momento por parte del personal a cargo del sistema de videovigilancia del municipio de Torreón.

El Comité estará conformado por el presidente municipal, Jorge Zermeño Infante; el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván; Eduardo González Madero, regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública; Primo Francisco García Cervantes, director de Seguridad Pública Municipal y el titular de la Contraloría Municipal, Juan Carlos Álvarez Venegas.

El Reglamento señala que además se nombrará a una secretaria o secretario técnico que tendrá un cargo honorífico con derecho de uso de la voz pero no de voto.

Aunque de este último no se ha informado nada al respecto, García Castillo expresó que "ese no tengo nombre todavía quién será el secretario técnico, en realidad no es su obligación pasármelo pero yo voy a preguntar para indicarles quién será el secretario técnico, que ya debe estar ahí".

El contenido del Reglamento de Videovigilancia puede ser descargado en la siguiente liga: http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/reglamentos.html

En términos generales, el citado Reglamento contiene 45 artículos y contempla un lenguaje incluyente no sexista, el respeto a los Derechos Humanos y lo fundamental en la captación, grabación, reproducción y tratamiento de imágenes con o sin sonidos, además de la creación de un comité de videovigilancia.

El Centro de Inteligencia Municipal se inauguró el pasado martes 14 de mayo y tuvo una inversión superior a los 60 millones de pesos.