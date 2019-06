Estrategia para detener flujo migratorio no impactará presupuesto: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que la estrategia para detener el flujo migratorio en su paso a Estados Unidos no tendrá un impacto en el Presupuesto del Gobierno federal ni se dejará de invertir en programas prioritarios de la actual administración.

"No vamos a desatender ninguna acción propia, el orden de magnitud respecto del presupuesto federal es muy menor, no creo que sea un tema importante, el decir: habrá un cambio en el presupuesto federal de manera relevante, vamos a tener que posponer algún plan estratégico, no va a pasar eso, porque las previsiones están hechas".

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard aseguró que los 2 mil millones de pesos, que el subsecretario de SRE, Maximiliano Reyes, dijo que podrían usarse, están diseñados para atender el Plan de Desarrollo de Centroamérica.

Señaló que será el próximo viernes que se reúna con los gobernadores fronterizos cuando podrá tener una noción exacta de lo que costará a los estados el atender a los migrantes que esperen asilo en Estados Unidos.

El canciller recordó que de enero a mayo, llegaron a través del territorio nacional 600 mil personas a Estados Unidos, de ese universo solo hay 10 mil en México.

"Si tenemos éxito, se va a reducir el número, no esperamos un retorno masivo a los puntos donde ingresaron", dijo.