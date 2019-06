El asesinato de mi hijo no es un tema político: mamá de Norberto

Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, señaló que el secuestro y asesinato de su hijo, no es un tema político y pidió a los ciudadanos no dejarle todo al Gobierno.

"Quiero que quede muy claro que no es todo esto, que está en redes, se salió, no de control, es el hablar de todo el pueblo de México que estamos cansados, vuelvo a repetir, no es política ni mucho menos, me hablan y dicen quiere que renuncie la jefa de gobierno (o) el Presidente, no se trata de eso", dijo.

"Como lo dije, no podemos dejarle todo al Gobierno, como ciudadanos, como padres, cada quien en su casa tenemos que hacer lo propio".

Señaló que aún no asimilia lo que sucedió con su hijo, pero que sabe que algo bueno resultará de eso, además, agredeció el apoyo y mencionó que se regresa a Chihuahua llena de "amor y paz".

En conferencia de prensa en la funeraria donde fueron velados los restos de Norberto, dijo que en el diálogo sostenido con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la Procuradora, Ernestina Godoy, no fue de pelea, sino que "fui a alzar la voz por todas las Norelia y todos los Norberto, lo que pasó ayer, atrás, que si hubo gobiernos que no han hecho nada, que si el otro gobierno tampoco, eso ya no importa, lo que importa es de la muerte de Norberto para acá, qué viene".

La madre de la víctima también dijo que se tiene que arreglar la situación la cual , dijo, "no tiene ni pies ni cabeza".

"Vamos a hablar, vamos a levantar la voz, no sé al 911, aquí pasó esto... tenemos todos que hacer algo, en nuestra casa", enfatizó.