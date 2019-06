Coahuila no va por la corona de belleza

El certamen Mexicana Universal, que busca elegir a la chica que representará a nuestro país en Miss Universo, comenzó el pasado domingo por la señal de Azteca Uno.

Un total de 31 jovencitas se disputarán la corona, sin embargo, en la contienda no figura Coahuila.

Además de este estado, no participan Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

En el programa Ventaneando, la organizadora de Mexicana Universal, Lupita Jones, reveló la razón por la que Coahuila y las demás entidades no cuentan con representantes.

"Lo que pasa es que Coahuila, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo no me presentaron candidatas porque he tenido problemas con la coordinación.

"Estuvimos cambiando de coordinadores y no hubo tiempo suficiente para hacer la búsqueda de niñas y poder tener representados a esos estados", comentó.

Lupita dijo que para suplir esos espacios hay estados como Querétaro y Sinaloa, que tienen dos representantes.

"Con eso cubrimos el espacio de 32 señoritas, pero la chica de Jalisco no llegó, simplemente no llegó y por eso es que son ahora 31", aclaró.

El año pasado, Coahuila figuró en Mexicana Universal a través de la joven Priscila Leal, de Frontera.