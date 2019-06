Se reúnen diputados locales con maestros

Diputados del Congreso del Estado de Durango se reunieron con más de un centenar de maestros en activo, pensionados y jubilados pertenecientes a la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para presentar los avances de las negociaciones que llevan a cabo de sus demandas, como lo son las pensiones y el pago de quinquenios, entre otros.

El encuentro, según manifestaron los propios maestros, fue parte del compromiso que se estableció para levantar el paro de labores que se mantenía en varios planteles educativos de la región Lagunera, y que se mantuvo por casi tres semanas.

Se trata de los diputados por Morena, Pedro Amador Castro y Elia Tovar, quienes integran tanto la Comisión de Educación así como de la Comisión especial para abordar la problemática de los maestros, los que se reunieron con los maestros.

En su intervención, la diputada Elía Tovar explicó que fue el 28 de mayo que un grupo de maestros se plantó en el Congreso del Estado para pedir su intervención ante la problemática que mantenía en paro a más de un centenar de escuelas. Como respuesta, se comprometieron a reunirse con los maestros este 11 de junio a fin de presentar avances.

El encuentro se celebró ayer en un salón de fiestas en Lerdo, donde los diputados hablaron sobre los avances en los diversos temas como la reducción al tiempo de la solicitud de pensión así como el pago de los quinquenios.

En el primer tema se informó que la Ley de Pensiones no solo atañe a los maestros, sino también a trabajadores de las diversas dependencias de los tres poderes.

La petición de los maestros era reducir de 60 a 30 días el tiempo de respuesta a la solicitud de pensión. Pero la legisladora explicó el proceso, esto luego de una investigación que se realizó tanto en el área jurídica como en la Dirección de Pensiones, por lo que dijo "es imposible que se haga en 30 días".

En cuando al tema de los quinquenios, se dijo que no es algo que se resuelva de un día para otro así como tampoco con marchas ni paros.

"Si cualquiera de sus compañeros que en un determinado momento les diga que es una cosa fácil o que con una varita mágica van a aparecer el dinero, es imposible, entonces tenemos que ir trabajando en las mesas, tenemos que ir viéndolo", dijo Tovar.

También comentó que el Congreso puede estar como mediador y como testigo, en tanto trabaja el Gobierno del Estado y el Sindicato.

"Esto no depende de si juntan mil maestros los llevan ante la Secretaría, ante el Congreso, hacer paro, eso no hará que las cosas se resuelvan más rápido. Tenemos que trabajar en todas las causas que ocasionaron esto para que no se repitan, y son parte de lo que se debe ver en las mesas de trabajo".

Los diputados comentaron que seguirán más mesas de trabajo para atender sus demandas.