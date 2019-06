Lozoya es perseguido político del anterior gobierno: abogado

Javier Coello, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aseguró que su cliente es víctima de una persecución política emprendida por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Por ello dijo que preparan un documento que se entregará en un periodo de siete a 10 días, donde demostrará cómo Lozoya recibió Petróleos Mexicanos (Pemex), en qué condiciones y cómo entregó la empresa a su sucesor, y cómo ellos a su vez se la entregaron al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, “con pelos y señales”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, el abogado adelantó que ese informe develará cómo operaban diversas irregularidades en la empresa petrolera.

“Vamos acreditar también cómo se endeudo Pemex, porque el único que podía autorizar el endeudamiento de Pemex, era la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Nación”, refirió.

En este documento, señaló el abogado, también incluirá nombres de los implicados y de los bancos del gobierno y privados inmiscuidos.

“Aparecerán muchas cosas reales, jurídicas, porque por ejemplo Emilio Lozoya entregó el país con una producción de 2.3, 2.4 millones de barriles diarios y al licenciado Andrés Manuel López Obrador le entregaron un millón 600 o 400, qué pasó en ese periodo, eso se va explicar. El 'huachicol' por ejemplo, cómo se dispara cuando sale Emilio Lozoya de Pemex, todo eso se tiene es público y nosotros lo vamos a decir”, apuntó.

Coello recordó que desde 2017, Lozoya ha sido víctima de una campaña de desprestigio mediáticamente, razón por la que el acusado ha decido revelar esa información en dicho documento.

A pregunta expresa de que si Lozoya Austin fue chivo expiatorio de la anterior administración, el abogado señaló: “con todo respeto yo creo que sí y él lo siente así por eso habla de persecución política no de este gobierno sino del anterior”.

De la decisión de su cliente de no presentarse a declarar ante el juez de control, dijo que esta acción está sustentada en que no se llevó el debido proceso, ya que “la Fiscalía pidió una orden de aprensión por escrito, el juez tiene que analizar si es un delito grave o no, si amerita prisión oficiosa. No obstante que ninguna de esas dos condiciones se da, concede la orden de aprensión”.

Al enterarse de esta situación, narró el defensor, Emilio Lozoya solicitó que se conocerían los registros de cuál es el tiempo, modo, lugar y circunstancia que la Fiscalía acusa se cometió el hecho del 400 Bis del Código Penal.

“El juez, ayer a las 11 de la noche, nos notifica que nos niega eso; en dos ocasiones le reiteramos la solicitud; cuando acepté el cargo lo volví a hacer. Ante esta situación seguramente el juez le va a dictar una prisión preventiva si se presenta justificación, cosa que no es correcto porque Emilio siempre se ha presentado en todas las carpetas de investigación (…) en esa virtud por eso se tomó la decisión de que no se presente”, agregó.

Al no presentarse Lozoya, afirmó el abogado, el juez girará un oficio al juez de amparo, quien será el responsable de otorgar la suspensión; “todavía me quedan algunos recursos que vamos a ver si los utilizamos para que esta suspensión definitiva se prolongue”.

No obstante, dijo que aún él y su cliente analizan la situación pues se requiere conocer los detalles de la acusación que enfrenta el ex director de Pemex.