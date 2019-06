Prepara Morena reforma electoral

Este martes, iniciaron los foros para una Reforma Electoral y del Estado en la Cámara de Diputados, en la que distintos líderes de Morena delinearon temas que buscan reformar como la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos, austeridad en los procesos electorales, reducción de los legisladores plurinominales y la posible desaparición de Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES).

También el analizar que el voto sea obligatorio, hacer efectiva la revocación de mandato y la consulta popular.

Sin embargo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se dijo a favor de la austeridady añadió que todo el sistema electoral siempre es perfectible, pero cambios mal planeados o claramente mal intencionados pueden implicar una regresión antidemocrática y pidió cuidar permanentemente la certeza de las elecciones, además defendió la autonomía de los órganos electorales.

"Reducir los costos de las elecciones, eventualmente minando las reglas, procedimientos y las instituciones que construimos para inyectar cerveza en un tema de costos, me parece que no sería tener claras las prioridades y abrir la puerta a un pasado superado cuando hace apenas 30 años las elecciones eran el principal de los problemas nacionales. Nadie está en contra de medidas de racionalidad del gasto o que esté en contra de la austeridad, pero lo primero en esta materia, en lo electoral, no nos equivoquemos es cuidar la certeza en las elecciones", dijo.

Agregó: "la reforma electoral no debe improvisarse y mucho menos imponerse, estamos hablando de las reglas para el juego democrático y la disputa civilizada del poder, en esto se requiere, además de una profunda deliberación, no omito mencionarlo un amplio consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas, no entenderlo puede abrir a la descalificación futura de las elecciones (…) cambios mal planeados, mal procesados o claramente mal intencionados, pueden implicar una regresión antidemocrática".

En tanto, Mario Delgado, coordinador de Morena, dijo que el Presidente de la República, desde la noche del 1 de julio dijo un objetivo muy claro, dijo "vamos a aprovechar este gran bono democrático que nos está dando la sociedad mexicana, para ir hacia una auténtica democracia". Entonces, qué temas tenemos que abordar, qué temas serían en estos momentos de la Cuarta Transformación avanzar en esa vida democrática auténtica", cuestionó.

"Veo en los foros que dan inicio hoy, el primero de muchos pasos que habrá de dar para analizarse, valorar y proyectar la trayectoria y perspectiva de las instituciones electorales de México y también de nuestro sistema de partidos. Será a través del diálogo, sin prisas, pero sin pausa, que será posible construir los consensos que doten a una eventual futura reforma electoral, de la legitimidad que sustente su puesta en acción y su permanencia en el tiempo", dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Creo que el tema es pertinente y podría decir, como lo he comentado en otros foros, que el mandato de las urnas el 1 de julio del año pasado fue transformar, transformar todo. Y me parece que el Congreso, esta Legislatura, tiene el suficiente ánimo e ímpetu para hacerlo", dijo el presidente del Senado, Martí Batres (Morena).

Mientras que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), señaló: "Tenemos que repensar en esos cuatro temas, financiamiento, fiscalización, fraudes y fallos, -fraudes le corresponde ahora a Agustín- qué es lo que vamos a hacer. Lo has dicho, Lorenzo, es un sistema electoral extremadamente caro. Luego viene el sistema representativo, nos vamos a meter con él, lista nacional, sí, porque venimos desde los diputados de partido de López Mateos, fatigando las posibilidades de representación, durante mucho tiempo jamás nadie se preocupó más que la oposición de que se siguiera cometiendo el fraude, mucho fraude y bonita representación. Es la verdad histórica de las cosas".

Y agregó: "Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a quedar con las OPLES? La facultad del INE es nacional, que lo discutimos tanto, yo sé que tiene, no federal, que tiene autoridad sobre los estados, sobre los municipios, sobre todas las autoridades del país, la puede ejercer o no la va a ejercer, ese es otro tema", finalizó.