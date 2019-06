Mayor parte de acuerdo con México todavía no se ha revelado: Trump

"¡La mayor parte del acuerdo con México todavía no ha sido revelado!", escribió Trump esta mañana en un tuit, en el que además defendió a los aranceles como una "gran herramienta de negociación" y de que las empresas regresen a su país.

En la misma red social, el mandatario también aseguró que está muy contento por el acuerdo logrado con su vecino del sur.

....If Mexico produces (which I think they will). Biggest part of deal with Mexico has not yet been revealed! China is similar, except they devalue currency and subsidize companies to lessen effect of 25% Tariff. So far, little effect to consumer. Companies will relocate to U.S.