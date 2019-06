Condicionan apoyo a transportistas

Aunque no han recibido una solicitud formal, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Sidum) en el Estado a cargo de Gerardo Berlanga Gotés dijo que si los 100 autobuses nuevos que planean comprar los concesionarios del transporte público de Torreón no son unidades de accesibilidad universal, el Gobierno de Coahuila no estaría en condiciones de apoyarlos económicamente para la instalación de sistemas de aire acondicionado en los vehículos.

"Si nos vamos con los camiones tradicionales por mucho que le pongan clima, pues sigue siendo un camión que no es una accesibilidad universal, entonces, ¿cómo piden dinero para ponerle clima si estás dejando fuera a muchísima gente que su accesibilidad no les permite?, gente de la tercera edad, gente que tiene capacidades diferentes quedan fuera", comentó. Según Berlanga Gotés, se debe apostar a la inclusión para efectos de que toda la ciudadanía pueda utilizar los autobuses del transporte colectivo urbano. "Digo, si fueran camiones de accesibilidad universal pues es diferente, porque sí le están apostando a lo que le apuestan los tres niveles de gobierno en este BRT (Metrobús Laguna) que ya van hacia la accesibilidad universal, donde no se pueden atropellar los derechos humanos de las personas. Una persona de la tercera edad o con capacidad diferente pues tiene el derecho a la movilidad, y si nosotros como gobierno no se la damos, ¿entonces quién?", cuestionó. El funcionario estatal comentó que los transportistas están en su derecho de solicitar apoyos económicos "pero nosotros como autoridad y que somos la parte rectora del transporte, les exhortamos de la mejor manera a que Municipio y transportistas se sumen a la accesibilidad universal". Gerardo Berlanga Gotés dijo que espera que los transportistas le apuesten a las tendencias mundiales y nacionales en el tema de accesibilidad universal y a energías menos contaminantes. Este mismo mes, los concesionarios del transporte público urbano en modalidad de autobús formalizaron por escrito con el Ayuntamiento de Torreón la solicitud para que se les apoye económicamente para el aire acondicionado en las nuevas unidades. El gremio, aseguró que el apoyo económico también se le solicitaría al Gobierno del Estado y que en total requerían alrededor de 22 millones 500 mil pesos para la colocación de los equipos de refrigeración. En su momento, Sergio Lara Galván, secretario del Ayuntamiento informó que los concesionarios están pidiendo el 25 por ciento del costo total de los equipos de tal forma que será el alcalde Jorge Zermeño quien revise el tema, vea la suficiencia presupuestaria y la viabilidad de la petición. El secretario estimó que dentro de 15 y 20 días se pudiera dar una respuesta a los transportistas y señaló que de pronunciarse la autoridad estatal, la administración municipal habrá de dialogar con ellos. Las 100 unidades nuevas que proyectan los concesionarios son para toda la ciudad y se busca adquirirlos con un plan de financiamiento a cinco años de tal forma que se estima que el precio de cada autobús sea de unos 2 millones 200 mil pesos. Los vehículos que pretenden adquirir cuentan con motor a diésel y probablemente serán Euro 5, una normativa europea que permite contaminar menos al medio ambiente y tener un mayor rendimiento. El gremio declaró en recientes días que también estaban negociando con las empresas fabricantes para que desde origen y al momento de montar las carrocerías en los vehículos, se realizaran las adecuaciones pertinentes para que los 100 camiones contaran con servicio wifi y letreros electrónicos. José Ángel Cuéllar González, dirigente de los transportistas, expresó que la idea es que dependiendo del avance de este proyecto, se renueven entre 200 y 300 autobuses más en lo que resta de la administración.