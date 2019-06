Trump tiene prevista reunión con Xi Jinping durante el G-20

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que tiene previsto un encuentro con su par chino, Xi Jinping, durante la cumbre del G-20 que se desarrollará en Japón entre el 28 y el 29 de junio.

Sin embargo, el mandatario estadunidense señaló que no está seguro de que el encuentro se lleve a cabo, debido al aumento de tensiones entre ambos países por la llamada "guerra comercial", y luego de que se estancaron las negociaciones formales abiertas el año pasado.

En una entrevista con la cadena CNBC, Trump indicó que "la reunión está programada y confío en que vendrá", y agregó que estaría "sorprendido" si no sucediera. "No escuché que no fuera a venir, se espera que nos encontremos", agregó.

Al ser interrogado de que en caso de que Xi no asista a la cumbre del G20 en Osaka, Japón, ésto llevaría a un aumento de las tarifas impuestas por Estados Unidos sobre bienes chinos, Trump contestó que "sí, lo haría".

La cumbre del G-20 se realizará esta semana en Osaka, pero que Japón, el país anfitrión, teme que resulte afectada por la escalada arancelaria entre Estados Unidos y China.

El G-20 está formado por Argentina, Australia, Brasil, Gran Bretaña, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.