Niño lagunero destaca en teatro nacional

Hace unos días se estrenó en la Ciudad de México con buenas críticas la obra musical A los 13. Se trata de una adaptación de Broadway que Jesús Ochoa trajo a tierra azteca con otros empresarios.

La Laguna sigue siendo semillero de artistas y prueba de ello es que un chico de la región se quedó con uno de los papeles protagónicos.

Se trata de José Pablo Montaña, quien había destacado en obras locales, y ahora ha dado el salto a la cartelera nacional.

La puesta en escena arribó hace unas semanas al Teatro Libanés de CDMX. Abre telones cada domingo. En una visita que José Pablo realizó a la Comarca acudió a El Siglo de Torreón para hablar de su trabajo en la historia.

"Me siento feliz y honrado. Fueron 500 niños y el hecho de saber que me quedé me da mucha alegría. Además, me hace muy feliz el saber que represento a mi tierra de forma nacional", dijo.

Según contó Montaña, A los 13 habla sobre el valor de la amistad, el bullying y la importancia de conocerse a sí mismo.

"Somos 16 niños en escena y nos pasa de todo. Presentamos cómo hay niños que son molestados en la escuela y otros sitios; hasta llegan a ponerles etiquetas. Es una obra para chicos y grandes que busca crear conciencia de una manera divertida".

En la trama de A los 13 el lagunero encarna a "Eddie"; es el cómico del grupo de infantes.

"Soy el que hace reír a los demás. Yo no sabía que tenía esa cualidad y, bueno, me da gusto haberla descubierto", comentó.

José Pablo informó que Jesús Ochoa se ha portado de maravilla con él y con todos los miembros del elenco.

"En una ocasión hasta nos llevó nachos para botanear. Él nos ha dado muchos consejos y está al pendiente de que todo salga bien. Jesús actúa, no es el productor. Es muy buena persona".

Sonriente, José Pablo externó que se ha sentido muy bien en las primeras funciones que han dado bajo la dirección de Marco Anthonio y Beto Torres.

"Primero, entregamos A los 13 a la prensa. Luego, ya al público en general. Me dio mucho gusto ver al público disfrutando de nuestra historia", contó.

Montaña compartió que gracias a su familia y a sus profesores ha podido compaginar su vida escolar con la actoral.

"Tengo una cuata que se llama Miranda y ella me pasa los apuntes. Estoy agradecido con mis maestros y con mis papás que me ayudan a costear los viáticos para ir y venir a la Ciudad de México", reveló.

José Pablo Montaña trabajó en varias obras locales dirigidas por Juanjo Carrillo y además estuvo a punto de quedarse en la producción nacional de El Rey León.

"Me puse triste porque no me quedé en The Lion King, pero, bueno, era porque la vida me tenía preparadas otras sorpresas".

Por último, el chico pidió a los laguneros que si van a CDMX en domingo acudan al Teatro Libanés para que vean A los 13.

"Hay funciones a las 10:00 y 12:30 cada domingo. El musical terminará el 28 de julio; esperemos y se realice otra temporada".