Desconocen Metrobús en Gómez y Lerdo

Mantienen a los transportistas en la "oscuridad" en torno a Metrobús en La Laguna de Durango.

Raúl Martínez Caldera, transportista en Gómez Palacio, dijo que se ha solicitado la información y se ha buscado el acercamiento con la autoridad estatal en este sentido, sin embargo, no se ha logrado llegar a ningún acuerdo al respecto.

"No hay nada de proyecto ni de obra ni negociación, nada de eso, a nosotros no se nos ha informado nada ni ha habido acuerdo de nada", comentó, "no hay nada todavía".

Señaló que ha sido muy poca la información que ha fluido en referencia a lo que se planteó de parte del gobierno del estado de Durango a la Secretaría de Hacienda para dar continuidad al proyecto del Metrobús Laguna en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo.

El transportista consideró que este sector buscaría un apoyo directo del gobierno para lograr la modernización de las unidades, a fin de brindar un mejor servicio al usuario y que haya un beneficio para la ciudadanía, pero también para los concesionarios y choferes.

"El beneficiario siempre sería el usuario, más que nada", aseguró.

Dijo que se ha solicitado la audiencia con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, para exponerle sus inquietudes y proponerle algunos planteamientos relativos a la forma en que se ha desarrollado el proyecto en Torreón, a fin de prevenir ciertos "detalles" que no han agradado a los transportistas, pero no han logrado ser recibidos por el mandatario.

"No se nos ha dado oportunidad", indicó.

Como se informó oportunamente, el Gobierno federal no ha dado el visto bueno al proyecto para la introducción del Metrobús en Gómez Palacio y Lerdo, a pesar de que desde el año pasado se cuenta con recursos aprobados para su ejecución.

Hasta ahora, las autoridades locales no tienen la certeza de qué se habrá de aplicar, pues mientras no se apruebe la propuesta, no se liberarán dichos recursos para las primeras obras de infraestructura.

Anteriormente se había informado que la pasada administración federal, había autorizado más de 150 millones de pesos para las primeras obras de este proyecto en los dos municipios; sin embargo, a partir de que entró el nuevo gobierno, ya no se dio seguimiento a dicha partida presupuestal.

Durante una visita que a inicios de este año hizo a La Laguna el subsecretario de Movilidad y Transporte en el Estado de Durango, Jorge Campos Murillo, informó que cada unidad del Metrobús tendrá un costo de entre los 1.5 y los cuatro millones de pesos, lo que significará una inversión total por el orden de los 850 millones de pesos.

Por otra parte, la obra civil tendría un costo por el orden de los 450 millones de pesos tan solo en una primera etapa.

El subdirector de Transporte en La Laguna de Durango, Armando Ramírez Barley, manifestó que el proyecto aún se encuentra en la Secretaría de Hacienda sujeto a evaluación y aprobación, y después de eso será cuando se estará en condiciones de saber cuántos recursos se le habrán de destinar.

