Asegura que es un padre responsable

El actor Gabriel Soto muestra su admiración y respeto hacia aquellas mujeres que, solas, sacan adelante a su familia, sin embargo, reveló que no es el caso de su expareja Geraldine Bazán, ya que él siempre ha sido un padre responsable.

Gabriel Soto y la actriz Geraldine Bazán se divorciaron en octubre del año pasado, y tienen dos hijas Elissa Marie y Alexa Miranda.

"Soy un padre feliz que lleva una buena convivencia con sus hijas, incluso ahora que Geraldine ha regresado a la actuación me he quedado con ellas y una nana me apoya para cuidarlas porque también trabajo", dijo Soto.

"Se ha dicho que soy misógino y machista, pero yo jamás he dicho ni escrito que Geraldine no pueda trabajar, al contrario la apoyo y tal es así que el tiempo que fuimos pareja ella estuvo laborando, creo que es un gran ejemplo para mis hijas", apuntó el actor de telenovelas.

También aseguró que siempre ha cumplido con sus obligaciones de manutención, de acuerdo a lo estipulado en el divorcio.

El actor señaló que sí le molestó el comentario que escribió Geraldine en redes sociales, sobre el "sacrificio que tiene que hacer por y para sus hijas", cuando ella trabaja por su desarrollo profesional, porque él mantiene a las niñas. "Poner que es un sacrificio que hace por y para sus hijas, creo que no es así, porque es su elección. Muchas mujeres están en esa posición que no cuentan con el apoyo de su expareja y realmente se tienen que sacrificar para ir a trabajar y dejar de ver a sus hijos y este no es el caso", mencionó.

Por lo cual manifestó su admiración por aquellas mujeres que sacan adelante a sus familias sin el apoyo de sus parejas.

Destacó que celebra que Geraldine tenga trabajo, "yo no he prohibido nada, pero que quede claro que yo soy el que mantiene a las niñas".