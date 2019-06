Transportistas en Durango están 'a oscuras' sobre Metrobús

Mantienen a los transportistas en la "oscuridad" en torno al Metrobús en La Laguna de Durango.

Raúl Martínez Caldera, transportista en Gómez Palacio, dijo que se ha solicitado la información y se ha buscado el acercamiento con la autoridad estatal en este sentido, sin embargo, no se ha logrado llegar a ningún acuerdo al respecto.

"No hay nada de proyecto ni de obra ni negociación, nada de eso, a nosotros no se nos ha informado nada ni ha habido acuerdo de nada", comentó, "no hay nada todavía".

Señaló que ha sido muy poca la información que ha fluido en referencia a lo que se planteó de parte del gobierno del estado de Durango a la Secretaría de Hacienda para dar continuidad al proyecto del Metrobús Laguna en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo.

El transportista consideró que este sector buscaría un apoyo directo del gobierno para lograr la modernización de las unidades, a fin de brindar un mejor servicio al usuario y que haya un beneficio para la ciudadanía, pero también para los concesionarios y choferes.