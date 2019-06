Olvidan Metrobús en Lerdo y Gómez Palacio

El Gobierno Federal no ha dado el visto bueno al proyecto para la introducción del Metrobús en Gómez Palacio y Lerdo, a pesar de que desde el año pasado se cuenta con recursos aprobados para su ejecución.

Hasta ahora, las autoridades locales no tienen la certeza de qué se habrá de aplicar, pues mientras no se apruebe la propuesta, no se liberarán dichos recursos para las primeras obras de infraestructura.

Anteriormente se había informado que la pasada administración federal, había autorizado más de 150 millones de pesos para las primeras obras de este proyecto en los dos municipios; sin embargo, a partir de que entró el nuevo gobierno, ya no se dio seguimiento a dicha partida presupuestal.

Durante una visita que a inicios de este año hizo a La Laguna el subsecretario de Movilidad y Transporte en el Estado de Durango, Jorge Campos Murillo, informó que cada unidad del Metrobús tendrá un costo de entre los 1.5 y los cuatro millones de pesos, lo que significará una inversión total por el orden de los 850 millones de pesos.

Por otra parte, la obra civil tendría un costo por el orden de los 450 millones de pesos tan solo en una primera etapa.

El subdirector de Transporte en La Laguna de Durango, Armando Ramírez Barley, manifestó que el proyecto aún se encuentra en la Secretaría de Hacienda sujeto a evaluación y aprobación, y después de eso será cuando se estará en condiciones de saber cuántos recursos se le habrán de destinar.

Además, también está pendiente el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el aspecto técnico.

"Es un proyecto federal, se está supervisando y analizando el tema de los recursos y su ejecución, pero sigue vigente, se mantiene", según dijo, aunque resaltó que no se tiene la certeza de cuándo se llevará a cabo.

Sobre la inconformidad que han expresado los concesionarios de las rutas urbanas y suburbanas hacia el tema del Metrobús, Ramírez Barley indicó que en repetidas ocasiones se les ha hecho saber que ellos son parte fundamental del proyecto y que lejos de resultar perjudicados, les habrá de beneficiar.

Cabe recordar que el proyecto para la puesta en marcha del Metrobús en estos dos municipios de La Laguna de Durango ha sido objeto de múltiples adecuaciones.

Lo anterior, debido a que los primeros esbozos se hicieron durante la pasada administración estatal, la cual no autorizó la introducción de este servicio en el estado de Durango.

Posteriormente se ha contratado a dos o tres empresas distintas para el rediseño de la propuesta, misma que hasta ahora no se ha difundido ni socializado al 100 por ciento.

Debido al proceso electoral, por dos semanas se suspendieron los descuentos para el pago de derechos vehiculares a los concesionarios del transporte público, por lo cual se mantiene vigente el plazo para que reciban dichos beneficios.

Actualmente se cuenta con un rezago de más del 40 por ciento en la cobertura de derechos vehiculares de este año por parte de los prestadores del servicio.

Pese a ello, todavía no se han establecido medidas de apercibimiento o sanción a quienes no cumplan con dichas contribuciones.