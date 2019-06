Chantajes e imposiciones, el trato de EUA hacia México

El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló de la llegada "a buen puerto" de las negociaciones con el Gobierno de su homólogo estadounidense Donald Trump, luego de que el mandatario del país vecino amenazara con la imposición de aranceles por un valor del cinco por ciento (%) en contra de los productos mexicanos.

De acuerdo con las amenazas del presidente Trump, México estaba obligado a frenar el peregrinar de los migrantes que ingresaban desde Centroamérica con dirección a Estados Unidos, así como el tráfico de drogas y el "coyotaje".

Asimismo, el vicepresidente Mike Pence señaló que el Gobierno federal estaba obligado a ayudar a Estados Unidos a cumplir sus leyes, "haciendo valer las suyas", donde hizo alusión a las Caravanas Migrantes.

Ante las circunstancias, López Obrador encomendó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a negociar el cese a los gravámenes y llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses que se encontraban encabezadas por el mismo vicepresidente y el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo.

Si bien se desconocen aún con exactitud los alcances del acuerdo, López Obrador y Marcelo Ebrard confirmaron que se impuso una agenda migratoria donde, de manera prioritaria, se desplegarán seis mil agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala, y a palabra expresa del mandatario federal, se llevará a cabo el programa de desarrollo para Centroamérica, así como el centro y sur de México, mientras que se recibirán a los migrantes repatriados por EUA que soliciten asilo.

Pese a evitar, por el momento, el embate de las sanciones por parte de Estados Unidos, el Gobierno de México ha enfrentado y cedido en diversas ocasiones ante el autoritarismo del país vecino, por lo que la reciente amenaza de Donald Trump se suma a una lista de una complicada relación entre ambas naciones.

El caso más reciente, Donald Trump tuvo como lema de su campaña presidencial en 2016 "América primero" y "Hacer a América grande otra vez" -por sus traducciones del inglés America first y Make America Great Again-, en el que constantemente, aludiendo a un sector poblacional conservador, propuso la edificación de un muro -ya existente- en la frontera de Estados Unidos con México.

Fue durante la administración federal del expresidente priista Enrique Peña Nieto que Donald Trump señaló en todos sus actos de campaña que México estaría obligado a construir el muro fronterizo, discurso que se mantiene hasta el día de hoy.

No obstante fue a ocho semanas previas de las elecciones primarias del 2016 de Estados Unidos que Donald Trump subió la tensión en contra de México, al amenazar con una guerra entre ambas naciones si el Gobierno federal no accedía a pagar el muro en la frontera sur.

Fue a través de una entrevista para la cadena ABC News, que Donald Trump acusó a Peña Nieto de mentir sobre las conversaciones que tuvieron un día anterior en torno al muro.

El Ejecutivo estadounidense acusó a su homólogo priista, luego de que él declarara que México no pagaría el muro, luego de que señalara que la reunión que sostuvieron una semana previa a la entrevista para cadena noticiosa que la reunión bilateral entre el mandatario y el entonces candidato "fuera un éxito".

Si bien la amenaza se extendió durante toda su campaña presidencial y prevaleció también hasta el fin del sexenio de Peña Nieto y el cambio de administración federal, hasta el momento no ha sido cumplida debido a las constantes negociaciones a las que se ha sujetado México con Estados Unidos.

La década de 1950 no fue distinta en todo sentido a la que actualmente se vive en la frontera México y Estados Unidos, puesto que durante la gestión del expresidente Dwight Eisenhower se llevó a cabo una deportación masiva de connacionales.

Cuando el entonces presidente Eisenhower llevaba poco más de un año en el cargo en Estados Unidos, la operación fue puesta en marcha, en mayo de 1954.

El encargado de la implementación fue el entonces general retirado Joseph "Jumpin' Joe" Swing, un veterano de la II Guerra Mundial que fue puesto a cargo del entonces llamado Servicio de Inmigración y Naturalización, ahora el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.

Cabe destacar que en las deportaciones masivas también participaron autoridades mexicanas.

Según la historiadora Mae N. Ngai, en su libro titulado "Illegal Alien: The Making of Modern America" (Alien Ilegal: La creación de la América moderna, por su traducción del inglés), los migrantes irregulares mexicanos eran transportados "como vacas" en autobuses y abandonados a su suerte dentro de los desiertos, puesto que existía la idea de que entre más lejos fueran abandonados, menos posibilidades había de que regresaran al territorio estadounidense.

Hasta el día de hoy se desconoce la cantidad de migrantes que fueron deportados.

Ante la polémica ofensiva estadounidense que se vivió hace más de un lustro, fue durante su campaña del 2015 que Donald Trump hizo alusión a operación Espalda Mojada.

En uno de sus actos de campaña, el ahora mandatario comentó: "Déjeme decirle que Dwight Eisenhower, buen presidente, buen presidente, a la gente le gustaba. `Me gusta Ike, ¿verdad?".

"Los volvió a llevar más allá de la frontera, volvieron. No le gustó. Los movió más al sur. Nunca más volvieron (risas) Dwight Eisenhower. No puedes ser más bueno. No puedes ser más amigable. Echó fuera a 1.5 millones. No tenemos opción. No tenemos opción", señaló Donald Trump en Milwaukee, Wisconsin el 11 de noviembre del 2015.

Entre las vastas tensiones existentes en el acervo histórico entre México y Estados Unidos se encuentran los inúmeros relatos del revolucionario Doroteo Arango, "Pancho Villa".

El guerrillero mexicano poco a poco fue posicionándose como una "piedra en el zapato" no solo para el Gobierno federal, sino también para el de Estados Unidos, puesto que aprovechando el auge de la Revolución Mexicana, Villa daba constantemente entrevistas a periodistas estadounidenses de manera gratuita.

Si bien las relaciones entre ambas naciones se encontraba en un momento tenso debido a la incertidumbre que propiciaba el conflicto revolucionario en México, las mismas se quebraron cuando en un hecho inédito, Pancho Villa ingresó a la ciudad de Columbus en Nuevo México, Estados Unidos y lideró un ataque en donde fallecieron 17 estadounidenses.

Venustiano Carranza, quien ese entonces buscaba el reconocimiento de Estados Unidos como mandatario mexicano, permitió a más de 10 mil elementos del Ejército de la Unión Americana ingresar a territorio nacional con la única misión de localizar a Pancho Villa y ejecutarlo.

Si bien las tropas estadounidenses estuvieron desplegadas durante un año en territorio nacional, éstas no tuvieron éxito en su misión y la situación terminó por agravar aún más las relaciones bilaterales.