'Con esfuerzo, puedes cumplir tus sueños'

Maribel Sarabia Huidobro, nieta de Francisco Sarabia Tinoco, viajó más de 18 horas desde España para estar presente en la conmemoración del 80 aniversario luctuoso de su abuelo en Ciudad Lerdo.

En 2001, Maribel donó varias pertenencias del capitán piloto aviador, quien fue pionero de la aviación comercial mexicana.

En memoria de Sarabia Tinoco se inauguró un Museo-Monumento en Lerdo, que desde el 2015 se convirtió en el primer museo certificado por la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) en Latinoamérica y el cuarto en todo el continente americano.

En su dedo siempre porta el anillo que Sarabia le regaló a su abuela, Blondina Paredes Vargas, quien murió a los 78 años en 1999.

"Mi abuela hablaba muchísimo de él. Yo no conocí a mi abuelo pero me daba una idea de cómo era, pues mi abuela me decía que era muy parecido a mi padre", dijo Maribel, quien es hija de Francisco Sarabia Paredes y de Luz María Huidobro López.

"Este anillo que traigo, mi abuelo se lo dio y ella siempre lo cargó. Es un ópalo muy antiguo, lo compraron en la Ciudad de México y todavía conservo la factura, siempre lo vi en el dedo de mi abuela", recuerda.

Blondina, su abuela, atesoraba los recuerdos de Sarabia, quien murió el 7 de junio de 1939 cuando el avión que tripulaba falló, parándose completamente y cayendo a las aguas del río Potomac, unos minutos después de despegar de Washington, DC, de regreso a la Ciudad de México.

"Ella me heredó sus cosas, sus recuerdos que eran sus tesoros como la máscara de bronce que siempre estuvo en la casa de mi abuela allá en la colonia Santa María la Rivera, una colonia de la Ciudad de México. Yo quise donar estas cosas y compartirlas en Lerdo, ciudad que fuera su casa", dijo Maribel, quien desde hace seis meses vive en Valencia, España.

Cuando era niña, la nieta de Sarabia vivió un tiempo en Torreón, pero luego sus padres la llevaron a vivir a la Ciudad de México.

En su juventud también buscó conquistar el cielo: "Yo soy piloto privado, volé mucho hasta los 37 años y trabajaba en la compañía de un madrileño, también saqué el espíritu aventurero, pero en 1986 conocí a mi esposo, que es sueco y me fui a Europa, he vivido en varias partes de Europa", comentó.

"Estoy feliz de venir a Lerdo, me gusta el nuevo museo, no había tenido oportunidad de verlo. Siento mucha emoción, me encanta todo esto que se hace en su memoria, creo que hay que hacer más para que el mundo conozca su legado, me gustaría ayudar a promoverlo y me gustaría que mis hijos continuaran con estas remembranzas ya que él fue pionero del progreso de ese tiempo donde volar era toda una hazaña", dijo Maribel, quien asegura que la importancia de ese legado es mostrar a las nuevas generaciones que así como él hizo su sueño realidad, cualquiera puede alcanzar su metas.

"Con ganas y esfuerzo cualquier ser humano puede alcanzar sus metas sin importar de qué estrato social vengas", concluyó la nieta de Sarabia, quien tiene dos hermanos, Francisco y Georgina.