Trump agradece a AMLO acuerdo migratorio y pide ratificar T-MEC

"¡Me gustaría dar las gracias al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, junto con los muchos representantes de tanto Estados Unidos como de México, por trabajar tan larga y duramente para completar nuestro acuerdo sobre inmigración!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

"¡Todo el mundo está muy entusiasmado con el nuevo acuerdo con México!", subrayó en un tuit anterior.

Después de una semana de intensas negociaciones, EUA y México alcanzaron este viernes un acuerdo migratorio que llevó a Trump a suspender indefinidamente su plan de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas, que iba a entrar en vigor el próximo lunes.

Ese pacto implica que EUA devolverá a México a todos los indocumentados que lleguen a su frontera y soliciten asilo, un colectivo que conforma el grueso de la actual oleada migratoria, mientras esperan que se resuelvan sus peticiones en los tribunales migratorios estadounidenses.

Aunque su amenaza de aranceles puso en duda el futuro del T-MEC, firmado el año pasado tras una renegociación del acuerdo comercial TLCAN pero pendiente de ratificación en los tres países de Norteamérica, Trump urgió hoy al Congreso estadounidense a retomar el proceso para implementarlo.

"La nerviosa Nancy (Pelosi, presidenta de la Cámara Baja de EUA) y la Cámara Baja demócrata no están haciendo nada. Quizá podrían abrir el camino con el T-MEC, el nuevo acuerdo comercial espectacular y muy popular que reemplaza al TLCAN, el peor acuerdo comercial en la historia de EUA", indicó Trump en Twitter.

"¡(El T-MEC sería) Muy bueno para nuestros agricultores, sector manufacturero y sindicatos!", agregó.

Pelosi reaccionó hoy al acuerdo con México en un comunicado, en el que lamentó que, para lograrlo, Trump amenazara con imponer aranceles "al amigo cercano y vecino del sur" de EUA, y se mostró preocupada por el cambio en el sistema de petición de asilo para los indocumentados que llegan al país, en su mayoría centroamericanos.

"Estamos profundamente decepcionados por la expansión del Gobierno de su fracasada política de 'Permanezcan en México', que viola los derechos de los solicitantes de asilo bajo la ley estadounidense y no hace frente a las causas de raíz de la inmigración desde Centroamérica", recalcó la líder demócrata.

La política de 'Permanezcan en México', también conocida como Protocolo de Protección de los Migrantes, se comenzó a aplicar este año y consiste en enviar al país vecino a todos los que llegan a la frontera y solicitan asilo (sin importar de dónde provengan) a esperar a que se resuelvan sus casos en EUA.

