Ana Bárbara reafirma su reinado

Y la reina regresó con más fuerza que nunca…

Tras casi nueve años de ausencia en la región (30 de julio de 2010, Coliseo Centenario), Ana Bárbara volvió a La Laguna para presentar su nuevo espectáculo en las instalaciones del palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

El lugar congregó a miles de espectadores quienes bailaron y cantaron con la propuesta musical de la llamada "Reina grupera".

Fanáticos de la artista ingresaron pasadas las 23:00 horas. Manuel Ávila, de Cuencamé, dijo a este diario que ama a la nacida en San Luis Potosí.

"Ya se extrañaba a Anita por aquí, es una diosa. Es muy bonita y talentosa, cómo perdérmela", comentó Manuel muy entusiasmado.

A las 12:30 de la media noche, la cantante irrumpió en el redondel. Con un entallado vestido negro con dorado inició su show con uno de sus primeros éxitos, La trampa.

"Buenas noches a todos, qué lindo ver tanta gente hermosa en Gómez Palacio. Estamos festejando muchas cosas, pero en especial dos que son la inauguración de esta feria tan emblemática y el cumpleaños de una gran amiga, Lety Herrera", dijo la artista y enseguida le cantó las tradicionales mañanitas a la alcaldesa.

Mientras los laguneros grababan tomaban fotos a la intérprete con sus teléfonos móviles, ella continuó con Ya no te creo nada, No es brujería y No sé que voy a hacer.

Ana Bárbara rindió un homenaje a Joan Sebastián con el tema Secreto de amor. En una pantalla colocada en la parte de arriba del escenario podían verse imágenes del fallecido artista.

"Ese aplauso que se extienda hacia el maestro Joan Sebastian donde quiera que esté", pronunció la intérprete luego de ser ovacionada por la audiencia ante el emotivo momento.

Con los ánimos al máximo, la cantante complació a los laguneros con más melodías como No lloraré, Cómo me haces falta, Bandido, Lo busqué y Qué poca.

La velada continuó con más de sus éxitos como Lo busqué, Loca, No es brujería, para cerrar su espectáculo acompañada del mariachi.