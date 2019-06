Exige familia avances en caso 'Carlitos'

Familiares del pequeño "Carlitos", menor de 5 años que falleció por un golpe en la cabeza en marzo pasado, protestaron durante el viernes frente a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Coahuila, exigieron avances en la investigación y que se les brinde información "completa".

Fue en punto de las 09:00 horas que los familiares del menor se plantaron en los accesos principales del edificio ubicado en periférico de Torreón, ante medios de comunicación denunciaron a funcionarios de la Fiscalía por presuntamente "no entregarles las copias de los expedientes", además de que no se han registrado avances significativos desde que se iniciaron las indagatorias en marzo pasado.

"Ya tenemos una inconsistencia, molestia con la Fiscalía porque ya son tres meses del deceso de mi niño y no hemos recibido respuesta, ni de la Fiscalía, ni de las autoridades competentes, se está cerrando todo este caso, pues no sé, a lo mejor hay algo ahí escondido, que no quieren que sepamos... tenemos ya quince días tratando de que nos facilite la Fiscalía las copias del expediente de mi niño para saber cómo va el proceso, pero se nos niega", señaló Luis Reyes Sifuentes, abuelo de "Carlitos".

Al respecto de dicho caso, el delegado de la región Laguna I de la Fiscalía de Coahuila, Maurilio Ochoa, negó que se le haya ocultado información del caso a la familia del menor fallecido, además de que señaló que se han tomado ya casi todos los testimonios de las personas involucradas, faltando sólo los de la propia familia de "Carlitos".

"Pues yo quisiera que se hiciera justicia, no por la familia, sino por 'Carlitos' mismo... para concluir con la carpeta de investigación, es necesario que hagamos algunas entrevistas con algunos familiares de 'Carlitos' que nos hacen falta, son por ejemplo el padre biológico, una tía y unos primos biológicos que fueron las últimas personas con las que convivió el niño".

El funcionario aclaró que en todo momento se les ha informado a los familiares de "Carlitos" la necesidad de dichas comparecencias, pero solamente han recibido largas de parte de las mismas personas, "se nos hace raro, no vienen a pesar de que quieren que se avance", dijo Ochoa.

La manifestación se retiró alrededor de las 09:30 horas de este mismo viernes sin incidentes mayores.