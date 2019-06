Sin acuerdo, aranceles se aplicarán el lunes: Trump

Delegaciones de México y Estados Unidos iniciaron el tercer día de negociaciones para frenar los aranceles que Trump quiere aplicar a productos mexicanos, por cuestiones migratorias.

El presidente estadounidense escribió este viernes en Twitter que es "muy probable" que se logre un acuerdo.

Además, apuntó que México empezará a comprar inmediatamente productos de granja y agrícolas de EUA en niveles altos si se llega a un acuerdo.

No obstante, en el mismo tuit advirtió que si esto no se alcanza, "México comenzará a pagar tarifas a un nivel del 5% el lunes".

If we are able to make the deal with Mexico, & there is a good chance that we will, they will begin purchasing Farm & Agricultural products at very high levels, starting immediately. If we are unable to make the deal, Mexico will begin paying Tariffs at the 5% level on Monday!