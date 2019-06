Renovación de autobuses divide opiniones de usuarios

La modernización de algunas unidades del transporte divide opiniones, pues mientras que los jóvenes se pronuncian a favor ya que los nuevos autobuses podrían contar con internet y aire acondicionado, los adultos afirman que la tecnología está demás, con que sólo sean unidades en buenas condiciones para "que desquiten lo que les cobran".

Otra situación en la que no están de acuerdo los usuarios de mayor edad es que para la climatización de las unidades se le tenga que "meter dinero del ciudadano" y de ser así proponen que al menos, le bajen a la tarifa y de esa forma se les regresaría algo del dinero público que se invertirá.

"Aquí sí debería de haber un transporte más moderno, porque de plano nos estamos viendo como una ciudad, bien vieja, de rancho. Yo digo que Torreón tiene para eso, por ejemplo en Monterrey te cobran 17 pesos pero los camiones tienen clima, internet y no batallas, porque te dan un buen servicio, si van a hacer un cambio está bien", dijo la usuaria Martha González en un sondeo realizado por El Siglo de Torreón durante un recorrido por unidades del transporte público.

Pero cuando se le preguntó qué le parecía que los transportistas estén pidiendo el apoyo para climatizar las unidades, entonces cambió de opinión y dijo; "si es así, pues no, que lo hagan con el dinero de ellos, tienen para invertirle, el negocio les da, porque entonces si no tienen ganancias, por qué le siguen, sí les deja. No se vale que quieran invertirle de nuestro dinero, a menos que le bajen al pasaje y que sea algo que estamos recuperando de nuestro dinero hay otras prioridades".

Israel Torres coincidió con que si es justo que los transportistas renueven las unidades, pero que no le pareció que busquen el apoyo de las autoridades para equiparlas, puesto que es un negocio particular, el cual sí les reditúa y la prueba de ello es que pese a todo siguen funcionando.

"No se vale que con nuestro dinero quieran ponerles los aires a las unidades, el negocio les da para eso".

El señor Arturo Esquivel dijo que con que sólo sean unidades nuevas o en buen estado está bien, pues la "tecnología sale sobrando", ya que dijo, es urgente que se cuente con un buen servicio, pues los autobuses están en muy mal estado, además de que los choferes son groseros con los usuarios, aunado a que manejan "pésimo".

En relación a que las autoridades otorguen los recursos para la climatización de los autobuses, dijo que no le parece, pero aunque aunque la ciudadanía se oponga lo harán, pues "siempre hacen lo que quieren, siempre se gastan el dinero de uno".

Los usuarios más jóvenes, estudiantes en su mayoría, consideraron que si es necesario que se compren las 100 unidades nuevas y que cuente con wifi y aparatos de aire, puesto que son evidentes las deficiencias del servicio, pero cuando se les preguntó que si estaban de acuerdo con que se le invirtiera dinero público para mejorar las unidades no les pareció mala idea con el tal de tener un buen servicio.

"Sería una buena idea, la verdad aquí se me hace muy caro lo que cobran para las condiciones en las que están los camiones y si le van a meter dinero público, pues estaría bien con tal de mejorar el servicio", dijo Yesenia.