Sin denuncia en caso Medina

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hay información del Gobierno de Estados Unidos sobre las supuestas transferencias millonarias al ministro Eduardo Medina Mora, pero todavía no hay una denuncia y en caso de que la haya se presentará a la Fiscalía General de la República (FGR).

Al hablar sobre la investigación en la Unión Americana en torno a este caso, explicó que la información se dio a la Unidad de Inteligencia Financiera, "pero eso no significa que sea culpable", y dejó en claro que se investigará para que no haya impunidad, "no se tapa nada, no hay impunidad para nadie", enfatizó.

"Defiendo, que sin afectar la dignidad de las personas, estos casos se ventilen. Es que el colmo, lo peor de todo en el período neoliberal es que no se perdía ni siquiera la respetabilidad", externó.

En ese sentido, en conferencia de prensa, refirió que la instrucción al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, es que todo lo que llegue a esa oficina y que tenga pruebas se debe presentar a la Fiscalía General de la República, "no quedarnos con nada".

Tras publicarse en un medio de circulación nacional que el ministro realizó transferencias millonarias al extranjero, dijo que cada vez que se tengan pruebas se presentará la denuncia y si no se afecta el debido proceso se dará a conocer la información.

"El criterio es que todo lo que nos llegue de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, todo se canaliza a la fiscalía", "ya basta de simulación", indicó López Obrador.

Sostuvo que no hay indicación alguna para afectar a nadie, pero "cero corrupción" y anunció que a partir de este jueves se inaugura el "Quién es Quién" en la impartición de justicia, porque lo más importante de todo es la transparencia.

La vida pública más pública, "ya no hay posibilidad de aplicar la máxima que no se puede tocar al intocable", aseveró en Palacio Nacional.

El Ejecutivo federal pidió a la población ayudar en esta tarea, "que no nos callemos, que no haya silencio, que todos hagan denuncias".

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, señaló que se debe aplicar el principio de presunción de inocencia, en el caso del ministro Eduardo Medina-Mora, sobre quien investigaciones oficiales en Estados Unidos y Gran Bretaña, señalan transferencias suyas a cuentas propias, por cantidades superiores a sus ingresos, entre 2013 y 2017.

Comentó que se indican movimientos de dinero entre cuentas de Medina Mora, a su vez, solicitó información al respecto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Estoy en espera de dicha información, antes de generar una condena, lo cual no quiero hacerlo, porque yo he sido víctima en el pasado de ese tipo de circunstancias; muchas veces fui víctima por ser opositor y yo no quiero convertirme en lo mismo que cuestione", expuso.

"Espero tener pruebas, y que las capetas de investigación se realicen con todo sigilo y secrecía y que se actué conforme a la ley, pero no me voy a convertir en un Torquemada, en un verdugo o en un vengador oportunista".

Entrevistado en las oficinas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, dijo que cuando se tenga información, entonces se podrá exhortar a la autoridad a que actúe, y en el caso de los ministros, gozan de fuero, como los jueces, legisladores, gobernadores y el Presidente de la República, todavía.

Hizo hincapié en que se vive en "un Estado de derecho, en el cual es clave observar los principios de presunción de inocencia y el debido proceso, los cuales no deben exceptuarse de su aplicación".

En un caso en que hubiere elementos para la acción de la justicia, se solicita a la Cámara de Diputados un juicio de procedencia.

"Prefiero tener la información fidedigna, contundente y que la autoridad actúe, pero no me voy a sumar al coro de vengadores y oportunistas, y soy el que más ha peleado por la limpieza en el Poder Judicial, con pruebas. (…) Tampoco meto las manos al fuego por alguno de ellos [los integrantes del Poder Judicial federal], en todo caso, son las pruebas las que determinan el grado de responsabilidad", concluyó.