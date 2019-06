Culpa SNTE a SE de mantener paro

El secretario de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Durango, Lorenzo Salazar, responsabilizó a la Subsecretaría de Educación de la problemática que aún persiste, en menor proporción, en algunos planteles escolares, ante la supuesta falta de compromiso.

Y es que según el representante sindical, aún se mantienen en paro 110 escuelas en la región Lagunera, cifra que desmintieron un grupo de maestros que participaron en el movimiento.

"Vinimos a desmentir por qué de esas 150 escuelas que estuvimos 15 días en paro, el 98 por ciento tuvimos una reunión con el secretario, el contador (Rubén) Luján, donde hicimos una suma de voluntades para resolver y tratar de darle solución a esto", dijo Enrique Santos, maestro y participante del paro.

Una de las directoras de otro plantel que suspendió labores durante dos semanas, aseguró que son alrededor de 20 las que se mantienen en paro.

El secretario de la Sección 44 en Durango, argumentó que dicho movimiento se mantiene por una serie de "inconsistencias" de lo acordado.

"Se acordó que para el día último (mayo) debió haber salido un número importante de pagos de interinatos, los cuales salió sólo una pequeña parte, más de 100 no salieron. Además no se ha asignado una jefatura de sector, se no se ha adjudicado una clave de ATP de una compañera, hay bastantes temas que se acordaron trabajar allá en la secretaría (de Educación) en Durango y que no se han cumplido, pero hay disposición", dijo Salazar.

Al cuestionarlo sobre cuándo se dará el regreso a las aulas de la totalidad de los maestros, dijo: "Nosotros vamos a construir, por algo, los maestros nos hemos distinguido que somos personas responsables".

Insistió en culpar a la Subsecretaría por el retraso en el regreso de los maestros, "todos los adeudos por interinatos una vez que se llega a la instancia donde se realiza el pago, resulta que expediente por expediente no están bien integrados y por eso se rechazan. Yo no hago un señalamiento en particular, aquí hay una instancia que se llama la subsecretaría, que se supone debe atender con eficiencia todos los temas, y se hicieron planteamientos desde hace meses con temas como este", dijo.

Sobre el tema de los quinquenios, que es de los más sentidos para la base trabajadora, dijo "desafortunadamente el tema de los quinquenios se combinó con una serie de desatenciones, de incumplimientos, de situaciones que fueron agravando".

Aunque reconoció que es un tema complejo de resolver. "Es una problemática que este gobierno y este comité heredamos, los quinquenios de origen son de 1965, debería de haberse realizado hace muchos años, hace 40 años debió haberse hecho ese planteamiento, pero no se hizo en tiempo por las razones que sea. Nos tocó cuando inició este comité, encontrar las condiciones y de inmediato le entramos, este comité tiene más de 2 años trabajando el tema de los quinquenios".

Y comentó que se han realizado encuentros con el gobernador José Rosas Aispuro, "él está consciente de que es un compromiso de gobierno, de que hay un adeudo pero con claridad nos dice, 'sí, el compromiso sí nos lo heredaron pero el dinero no', ellos ya dieron pasos para conseguir dinero donde se tienen que conseguir, allá en la SEP y en Hacienda, en donde sienten que tienen las puertas abiertas".