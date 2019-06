Caso cerrado en muerte de menor

Dado que no se tuvieron indicios de omisión o maltrato en el caso del menor, que inicialmente se reportó como desaparecido y fue luego encontrado sin vida, la Procuraduría de la Defensa del Niño, Niña y Adolescente lo consideró caso cerrado.

Esto luego de que se llevara a cabo una investigación de campo, para conocer las condiciones en las que vivía el menor, identificado como José Ángel, de 10 años de edad.

Lenia Gabriela Prado Echeverri, titular de la delegación de la Procuraduría de Protección Niñas, Niños y Adolescentes, informó que personal del departamento de Trabajo Social realizó una investigación en el hogar donde vivía el menor, así como con los vecinos cercanos.

"No encontramos ningún indicio de que el menor sufriera maltrato u omisión, además confirmamos que aquí no se ha recibido ningún reporte en relación al niño", detalló la delegada de la Procuraduría.

Dentro de la investigación de campo, se confirmó que el niño acudía a la escuela, además de que tenía cuidados especiales por parte de su abuela, no se especificó si materna o paterna, ya que el menor padecía de convulsiones .

Se informó además de que era su abuela quien estaba a cargo del niño ante la muerte de su padre y la ausencia de la madre. De acuerdo con la titular, no fue posible obtener mayores detalles sobre el paradero de la madre.

"Casi no lo dejaban salir del domicilio, comentan que sí cuidaban mucho que no saliera, ya que al parecer el niño padecía meningitis y como convulsionaba mucho, cuidaban que no saliera a la calle porque según los vecinos ya se había convulsionado en el parque", comentó Prado Echeverri.

Así mismo, la titular de la delegación de la Procuraduría de la Defensa de la Niña, del Niño y del Adolescente, comentó que fue la Vicefiscalía la que le informó sobre las causas del deceso.

"Que la necropsia arrojó muerte natural causada por la misma enfermedad, y tal vez los golpes que presentaba fue a causa de la caída".

Ante tales resultados, la Procuraduría consideró como caso cerrado, la muerte del pequeño José Ángel.