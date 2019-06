Suben detenciones de menores infractores

De enero a mayo de este 2019 y en comparación al mismo periodo pero de 2018, subió el número de menores infractores que fueron llevados al Tribunal de Justicia Municipal de Torreón.

La cifra pasó de 515 a 754 personas detenidas de entre 13 y 17 años y las causas van desde alterar el orden público en estado de ebriedad hasta la intoxicación por drogas, aunque también se han presentado casos por tener relaciones sexuales en la vía pública.

Según datos del Tribunal de Justicia Municipal, el año pasado fueron 461 hombres y 54 mujeres detenidas mientras que en este 2019, van 715 varones y 39 mujeres. En la mayoría de los casos, proceden de hogares desintegrados.

Durante la comparecencia de Jesús Javier Campos Escobedo, presidente del Tribunal, las y los regidores que conforman la Comisión de Justicia Municipal en el Cabildo coincidieron en que más allá de presentar "números fríos", se exhorte a dependencias y a otras comisiones para establecer medidas de prevención y corrección a fin de disminuir el número de menores infractores y además de evitar reincidencias.

"Ver las cifras nada más para ver cuánto recabamos pues no tiene mucho sentido, es sacar conclusiones. Tú mismo (Campos Escobedo) nos debes de dar muchas sugerencias en base a lo que presentas. Tú esto lo vives día con día, ahí te llega la gente, ahí te llegan los menores de edad, tú mismo con estas cifras nos puedes decir por dónde nos debemos de ir, ya sea por campañas o en la vigilancia de la policía o en otro tipo de acciones", señaló el panista Eduardo González Madero.

-El día de hoy es la primera vez que estoy de acuerdo contigo, le dijo la síndica de Vigilancia, Dulce Pereda al regidor después de su intervención.

El presidente del Tribunal de Justicia Municipal explicó que según sea el caso, los menores infractores se canalizan al Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón o a otras dependencias municipales.

Y aunque para ello es necesaria la autorización de los padres de familia, Campos Escobedo dice que en algunos casos sí se suman y en otros no porque "hay menores de edad que provienen de familias desintegradas o que no viven en una familia tradicional con sus padres, viven con la abuela o el abuelo y muchas veces no les dan seguimiento". Por este último factor, hay un alto grado de reincidencia, aseguró.

Ante los ediles de la Comisión de Justicia Municipal, Jesús Javier presentó su Informe correspondiente a abril del año en curso.

En este mes, el área de Peritos registró un total de 320 accidentes viales contra 328 que se reportaron el año pasado.

La falta de precaución (choques por alcance, pérdida de control, distracción por celular, maniobra en sentido contrario), el no respetar la señal de alto y los cruceros semaforizados son de los principales motivos de los accidentes viales.

En el mes de abril del año en curso, el ingreso fue de un millón 87 mil 973 pesos de manera que el acumulado pasó a los 3 millones 653 mil 96.90 pesos.

Comparece

Informe de actividades de abril 2019.

*En este mes se registró un total de mil 176 personas detenidas contra 910 del año pasado.

*585 personas salieron sin pagar multa ya que realizaron servicio comunitario, amonestaciones y por cumplir sus horas de arresto.

*Dentro de las principales causas de detención estuvieron: estado de ebriedad, intoxicación, riñas, alterar el orden en la vía pública, personas con posesión de drogas tóxicas o enervantes, accidentes viales e ingerir bebidas embriagantes en la vía pública.