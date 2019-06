Deportados de EUA carecen de apoyos

Mientras que toda la información se vuelca en torno a los migrantes centroamericanos, más de 68 mil 800 connacionales repatriados de Estados Unidos, de enero a abril de este año, están en el limbo y sin recibir ningún tipo de apoyo, aseguró Natasha Uren, quien es integrante de la Coalición de Migrantes Mexicanos.

Dijo que si bien las repatriaciones forzadas de mexicanos en el país vecino tuvieron su punto más alto en la administración de Barack Obama, la expulsión de indocumentados hacia este país era mucho más ordenada.

Mencionó que había al menos tres vuelos semanales que llegaban principalmente a la Ciudad de México de manera segura, ordenada y con una logística benévola para los migrantes mexicanos, pero ahora las autoridades norteamericanas usan esos vuelos para deportar a centroamericanos.

Sostuvo que la repatriación o deportación de mexicanos indocumentados se realiza de manera desordenada, al grado de que hay denuncias de que los dejan a media noche en las garitas de la frontera con México, expuestos a la inseguridad y las inclemencias del clima.

Recordó que hay tratados entre México y Estados Unidos que comprometen al Gobierno estadounidense a deportar a los indocumentados de manera ordenada y segura, por lo que la República estaría obligado a exigir que se cumplieran.

Desafortunadamente, dijo, como no hay nadie documentando estas repatriaciones, en su mayoría forzadas, nuestros connacionales son invisibles y no cuentan con ningún apoyo, incluso algunos prácticamente ya no tienen vínculos familiares en México.