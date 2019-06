Pronósticos de calificadoras 'no tendrán éxito', afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le preocupa la baja en la calificación de la deuda soberana y perspectiva crediticia de México, porque no aumentará la deuda pública.

"Tenemos finanzas públicas sanas, va muy bien la recaudación, vamos bien en el ejercicio del Presupuesto, no tenemos un problema de inflación, a pesar de estar lloviendo todo el tiempo, 'ya parará', diría mi paisano Chico Che".

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador aseguró que respeta la opinión de Fitch Ratings y Moody's que pusieron a la baja la calificación de la deuda soberana y confianza crediticia, pero insistió en que vamos bien, que va a crecer más la economía de cuando menos 2% este año y 4% en promedio al final del sexenio.

"Con todo respeto, la falla de las calificadoras y los expertos, es que aplican el mismo método de hace tres décadas, del periodo neoliberal que no tomaban en cuenta la variable corrupción, por eso sus pronósticos no resultan y no tendrán éxito, pero a las pruebas me remito", afirmó.