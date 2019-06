Investigan caso de menor fallecido

La Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, abrirá una investigación en torno al caso del menor que fuera reportado como desaparecido y horas más tarde fue encontrado sin vida en una vivienda de una colonia en Gómez Palacio.

Lenia Prado, titular de la Procuraduría dependiente del sistema DIF, informó que las diligencias iniciaron ayer para conocer el entorno en el que vivía el menor.

El pequeño fallecido está identificado como José Ángel de 10 años de edad, con domicilio en la colonia Felipe Ángeles

"Ayer (martes) en la mañana nos lo reportaron como extraviado, lo pasamos a Seguridad Pública el reporte, así como una fotografía y poco tiempo después nos dieron el informe que lo habían localizado sin vida", comentó la titular.

"Hoy (ayer) ya tengo agendado para que vayan a hacer investigación en el domicilio, pero la verdad no era caso de aquí y no hay reporte anterior", explicó Prado, es decir, no se tienen antecedentes de maltrato u omisión de cuidados.

La funcionaria comentó que los resultados que arroje la investigación pueden servir como coadyuvante en la investigación para la Vicefiscalía en la Región Lagunera.

"La intención es hacerle llegar los resultados a la Vicefiscalía en caso de que le sirva como coadyuvantes, nosotros en las cuestiones judiciales, nosotros siempre tenemos que apegar la Vicefiscalía", explicó Lenia Prado.

Así mismo, la titular de la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, dijo que "si resultara algún tipo de omisión y la necesidad de presentar alguna denuncia la presentamos pero dependerá de los resultados".

Como se informó, el hallazgo del cuerpo se registró la mañana del martes cuando una vecina de la colonia se asomó a un jacal que se encuentra en el patio de una casa ubicada sobre la calle Eulalio Gutiérrez, número mil 59 esquina con Doroteo Arango del municipio de Gómez Palacio, la cual da a espaldas de su domicilio, y vio al menor tirado.

En sus primeras declaraciones, la tía del pequeño que cuidaba del mismo, dijo a las autoridades que José sufría de ataques epilépticos y que lo buscaban desde la 1:00 de la tarde del lunes, ya que había salido a jugar a la calle y no regresó.