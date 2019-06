Se exponen ante falta de reductores

La pequeña Dana aprieta fuerte la mano de su madre mientras corre lo más rápido que puede, esquivando a los automóviles para llegar al otro lado de la calle e ingresar a su guardería. Lo hace todos los días pero no se acostumbra al temor de que puedan ser atropelladas.

Es una situación recurrente en la calle Andorra, casi esquina con Saltillo 400, donde la institución solicitó al Ayuntamiento la colocación de bordos de concreto debido a la gran afluencia de vehículos que circulan por aquí a exceso de velocidad, lo que pone en riesgo la integridad de las familias.

El año pasado, al inicio de la actual administración municipal, se colocaron dos hileras de boyas amarillas, antes y después de la guardería, sin embargo, transcurrieron apenas un par de días cuando ya habían sido arrancadas algunas de cada línea, para que los automóviles pudieran transitar sin tener que disminuir su velocidad, de ahí que se solicitaran los bordos de cemento.

Una gran parte de los automovilistas que circulan por aquí buscan evitar los semáforos que hay en el bulevar Revolución y en la calle Pavorreal, por lo que han hecho de esta calle un "atajo" y al no existir semáforo alguno ni boyas que les obliguen a moderar su circulación, alcanzan velocidades sumamente altas.

"Hemos pedido los reductores, incluso el presidente del Consejo de Vialidad dijo que él mismo ya lo había solicitado, pero no nos hacen caso", dijo Alfonso García, abuelo de un menor, "la gente no respeta la velocidad, no cede el paso, van las señoras con los bebés en brazos y les echan el carro encima, está de locos aquí a las 8 de la mañana".

También han solicitado el apoyo de patrullas de Tránsito y Vialidad para moderar el tráfico y permitir el paso seguro a las familias, sin embargo, los agentes acudieron en plena mañana lluviosa y prefirieron levantar infracciones a los papás que se detuvieron en doble fila para dejar a los niños, evitando los encharcamientos, mientras que a los que iban con exceso de velocidad no se les molestó.

"En su cara iban a atropellar a un señor que traía a dos niños", dijo Omar Rodríguez, comerciante, "las boyas no sabemos quién las quitó pero es una burla nada más porque así dice el Municipio 'ahí están las boyas' y se lavan las manos, cuando todos sabemos que no sirven de nada".