Mi corazón extrañaba a la Comarca: Ana Bárbara

“Mi corazón extrañaba a la Comarca Lagunera”, dice Ana Bárbara en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón acerca de su regreso a la región, donde este viernes se presentará en el palenque de la Feria de Gómez Palacio.

La cantante charló con este diario vía telefónica de su concierto y de otros temas, como su reciente sencillo, de nombre Qué poca.

"Me da mucha felicidad volver. Mi corazón extrañaba a la Comarca Lagunera, y es que ustedes siempre me han tratado de una manera cálida. Tengo mucho cariño que darles y muchas ganas de ya estar con ustedes", comentó.

La intérprete de éxitos como La trampa y Me asusta, pero me gusta, externó que ofrecerá todos sus éxitos a los laguneros.

"Estoy entusiasmada de poder compartir todas esas canciones que han trascendido gracias al público. Estoy segura de que voy a reconocer a muchos bandidos y bandidas de La Laguna", sostuvo.

Por otro lado, la artista dijo que se encuentra muy contenta porque el tema Qué poca ha sido bien recibido por sus seguidores.

"La canción está siendo muy querida y bailada. Mucha gente se identifica con la letra de la melodía y yo estoy feliz por eso.

"Como compositora me encanta haber encontrado esa sanación al escribir esa canción. El video ya va para dos millones en Youtube", informó.

La oriunda de San Luis Potosí dijo que tanto dicho tema como Solos, en el que colabora Christian Nodal, vendrán incluidos en su próximo disco de estudio.

"Todavía no sabemos cuándo saldrá el material ni qué nombre le pondremos; sigan pendientes de mis redes sociales", declaró.

Con tantos hits en su trayectoria, Ana Bárbara comentó que no podría decir cuáles son sus favoritos, sin embargo, sí reveló los que considera especiales.

"Cada canción mía tiene un cariño y una sensación diferente. Hay una que salió en Estados Unidos en una película de nombre La mula, se llama Dos abrazos.

"Me encanta Lo busqué, Qué poca o Me asusta, pero me gusta. Espero que en el show que demos en el palenque me digan qué canciones son las que más les gustan".

Hace un buen tiempo, Ana realizó una gira al lado de Edith Márquez. Durante la charla dio a conocer los artistas con los que también le agradaría realizar un tour.

"Me fascina Paquita la del Barrio. Soy fanática de Ana Gabriel. Julión Álvarez y Christian Nodal también me encantan", relató.

En cuanto a cómo se siente en estos momentos de su vida, Ana Bárbara comentó que ha encontrado una buena complicidad entre lo personal y lo profesional.

"Mis hijos están más creciditos y tengo la posibilidad de poder realizarme con mis canciones. Amo escribir mis melodías, había detenido esa parte por dedicarme a la familia, entonces en este momento que puedo hacer las dos cosas me siento más que feliz", puntualizó.