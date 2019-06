Denuncian carencias en hospital del ISSSTE

Usuarios del hospital del ISSSTE de Torreón lanzaron un llamado a la administración regional y nacional para atender las carencias del nosocomio, señalaron que en las últimas semanas se han dejado de atender "por completo" aspectos de higiene básica en áreas comunes, especialmente los sanitarios de todos los pisos.

Los afectados afirman que desde mediados de abril se dejaron de colocar elementos como papel o jabón líquido en los sanitarios, tanto de mujeres como de hombres por igual, sin embargo la situación que más ha afectado a los usuarios es el aseo, mismo que ha sido insuficiente a pesar de la necesidad de higiene que existe.

"Viene la gente enferma, obviamente se dan situaciones como el vómito, males estomacales, vienen a consultas, a visitar a sus pacientes y se encuentran con una porquería de baños, es una vergüenza que tengamos que estar aguantando esto, somos jubilados y nos merecemos un respeto, tenemos derecho a un servicio digno, hasta en el Hospital General están mejor los baños, no puede ser", reclama la profesora Salma Díaz, quien acudió durante la mañana del martes al hospital.

Otros usuarios se quejaron de la obsoleta infraestructura y equipamiento del edificio, pues durante las lluvias del pasado fin de semana ocurrieron algunos apagones en la zona de consulta y hospitalización, lo que afecta directamente en el bienestar de los pacientes y en la labor regular de la planta médica y de enfermería.

En otros casos denunciaron también la necesidad de especialistas adecuados, en algunos casos las consultas deben de programarse en otras unidades como Monterrey, esto a pesar de que representa un costo elevado para los pacientes y sus familias.

"Es algo que deben de resolver las autoridades federales, que el gobernador haga su labor de intervenir, no podemos esperarnos más tiempo con este hospital, se está cayendo y no hacen las reparaciones o el mantenimiento que se necesita... no estamos pidiendo maravillas, creo que un servicio decente es lo menos que nos deben, no es gratis, ni nos están haciendo un favor", reclamó Salma Díaz.

Pidieron intervención de autoridades estatales y federales, principalmente para retomar el proyecto del nuevo hospital del ISSSTE en la región, mismo que se anunció desde hace años ante el servicio rebasado que se tiene actualmente.

Cabe señalar que ninguna autoridad ha dado a conocer fechas tentativas para retomar el proyecto del nuevo hospital del ISSSTE en Torreón.