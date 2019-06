Confía Marina Vitela en recuperar votos en cómputo final

La virtual ganadora de la alcaldía de Gómez Palacio, Marina Vitela, se encuentra en espera de los cómputos finales que realizará el Consejo Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el día de mañana, en el que confía en que no habrá cambios.

"Llevamos la delantera. Morena ganó y estamos ahora en el proceso donde empiezan a contar en el IEPC el día de mañana.Tenemos la confianza en que las cosas resulten igual que hasta ahorita, ya están al 100 por ciento el cómputo de las casillas, alrededor de 2 mil 400 votos más que el adversario más cercano y estamos en espera. Podemos recuperar algunos votos", dijo.

Como se informó, un total de 284 de las 445 casillas serán sometidas a recuento en la sesión a desarrollarse el miércoles.

"Se van abrir algunos paquetes, no estoy muy segura de cuántos son, nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que vamos a recuperar más votos, recuerden que nosotros no tuvimos representantes de casilla de Morena", expresó.

Sobre la baja participación de la ciudadanía, que fue menor del 30 por ciento, consideró que "fue una campaña amañada, fueron factores externos los que lo provocaron, me parece que no al 100 por ciento, pero me parece que en un porcentaje importante, en inhibir el voto".