Confirma AMLO que no viajará a Japón a la cumbre del G-20

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó categóricamente que no viajará a Japón para participar en la reunión cumbre del G-20, aunque sí mandará una carta como "modesta aportación" a ese importante foro mundial.

En conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, anunció que por parte de México participarán los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías.

Él, dijo, enviará esta carta donde destacará que está bien reunirse, pero para que no haya desigualdad en el mundo.

Es la desigualdad la que origina el deterioro del medio ambiente, la migración, la inseguridad y violencia y, por lo tanto, ese debería ser el tema a tratar, subrayó.

Que se promueva la justicia en el mundo, la fraternidad universal, por lo tanto, "¡ya basta de estar viendo las cosas por encima y no ir al fondo", aunque insistió en que no viajará a Japón porque no quiere estar en ese foro para no promover las confrontaciones en temas como la guerra comercial, "en la que no estoy de acuerdo".