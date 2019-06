Buscan terminar con el influyentismo

Con el propósito de evitar actos de influyentismo por parte de integrantes del gobierno y familiares, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un memorándum que impida a "vivales aprovecharse" de su nombre, porque lo que más le enoja son los actos de corrupción.

"No me enoja que digan que se van a eliminar los gatos del Palacio [Legislativo], pobres gatos, qué culpa tienen, o que quieren saber de qué religión soy, por qué no canto el Himno Nacional o que cómo voy a empezar una refinería si no hay estudios de impacto ambiental (...) Eso no me enoja, [lo que] me enoja mucho [es] la corrupción".

Durante la conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, Obrador reiteró que en su tarea como mandatario, en cuestión de asuntos públicos de México, no tiene esposa, hijos, hermanos, nueras, no tiene familia. "No puede ningún familiar del presidente actuar con prepotencia o hacer uso de influencias, porque no aplica. Estoy a punto de escribir sobre este tema un memorándum y si no aplica a mis familiares, no aplica para nadie. Nada de que somos amigos, compañeros de lucha (...) y eso debe quedar claro", sentenció. Todavía hay "vivales" que no entienden o están tan enfermos por la ambición del dinero que les entra por un oído y les sale por el otro, "pero soy muy terco, no voy a dar ni un paso atrás", reiteró.

Como parte de sus tareas, el Ejecutivo indicó que le toca informar constantemente para que no utilicen su nombre, porque su administración no permitirá la corrupción, impunidad, influyentismo, amiguismo, nepotismo, ni ninguna de esas "lacras" de la política.

"Entonces, no va a prosperar este intento de rectificación, no voy a dar ni un paso atrás, al contrario, cada vez estoy más convencido de que el principal problema de México es la corrupción", afirmó.