Otra muerte en la familia Bichir

El domingo El Siglo de Torreón informó sobre la muerte de una mujer en un accidente automovilístico en Gómez Palacio, ayer se confirmó que se trataba de la actriz de teatro Sandra Cobián Bichir, familiar de los hermanos Bichir.

Esta casa editorial informó que en el percance participaron una camioneta Nissan NP300 con placas de Coahuila, manejada por Javier "N" y una camioneta Nissan X-Trail con placas de Durango, manejada por María "N". De acuerdo con los primeros peritajes, ambas unidades circulaban por el bulevar Ejército Mexicano (periférico), con orientación de Lerdo a Torreón, y al llegar a la altura del puente Jabonoso, debido a la lluvia, el conductor de la camioneta Nissan, quien viajaba acompañado de la ahora fallecida, perdió el control de la unidad y terminó por invadir el carril siguiente, impactándose contra la X-Trail.

El fuerte impacto provocó la muerte inmediata de Sandra Cobián Bichir, de 39 años, hermana del conductor de la camioneta Nissan NP300, y quien tenía su domicilio en Coyoacán, Ciudad de México.

La familia no ha hecho declaración alguna sobre este tema, sin embargo, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter subió un mensaje de condolencias a la familia y amigos de Bichir.

En el 2014, Sandra trabajó con toda su familia en la obra El último preso o la policía, adaptación de la obra del dramaturgo polaco Slawomir Mrözek, la cual dirigió Alejandro Bichir, padre de Bruno, Demián y Odiseo.

Ahí la actriz habló sobre ser parte de una de las dinastías más reconocidas en el medio artístico y dejó en claro que más que un reto, ella lo consideraba un compromiso.

"Más que reto es un compromiso muy grande, pues tengo a unos grandes que me han inspirado para dar el paso de ser actriz. Para mí, son los actores más amorosos en su quehacer y unos apasionados, disciplinados. Tengo tanto que aprender de ellos. Para mí es un privilegio ser parte de la familia, porque no sólo son grandes actores, sino que son personas con un discurso personal y comprometida con su entorno. "Eso creo que es muy importante, el no quedarse en ser 'famosos' o 'estrellas'. Creo que el reto, en todo caso, es tener los pies bien puestos en la tierra y la mirada en el cielo", aseguró la joven en ese entonces, quien también ha realizado diversos cortometrajes independientes y grabaciones musicales. Sandra Cobián Bichir estudió en el Centro Universitario de teatro.