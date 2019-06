Elección fue la más baja en la historia de Gómez Palacio

Gómez Palacio registró una votación histórica en las elecciones del pasado domingo, pero en cuanto a la baja participación ciudadana, lo que colocó a la jornada de 2019 como la de menor afluencia, donde apenas 3 de cada 10 ciudadanos votaron.

"Lamentable el abstencionismo que se hizo presente en la jornada electoral, vale la pena reflexionar, ya no por cuál candidato votar sino porqué votar, cuáles son los motivos por los que podría un ciudadano dejar de acudir a las urnas y optar por quedarse en su casa", dijo Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna.

Del proceso a la renovación de la presidencia municipal anterior al actual, la participación en Gómez Palacio cayó en un 34 por ciento, mientras que en Lerdo hubo una baja de 15 por ciento con respecto a la jornada de hace tres años.

Consideró que la percepción que se tiene de la política es fundamental, pues no se percibe como un medio para cambiar o para permitir que permanezca cierto partido político, además de que refleja una falta de confianza en las instituciones, los partidos políticos e incluso los candidatos.

"Los ciudadanos se abstienen porque no creen en las instituciones, no creen en los partidos, no creen en los propios políticos y esto genera este rechazo a votar", dijo.

Señaló que en el proceso local pudieron influir también algunos aspectos como el arranque desfasado de las campañas, un clima de impugnaciones y luchas internas en los partidos, los debates con ausencias de algunos candidatos y la poca respuesta a grupos sociales y empresariales para dialogar.