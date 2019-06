Acepta Enrique Cárdenas su derrota en Puebla

El candidato común a la gubernatura por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas Sánchez, señaló que acepta el segundo lugar de las votaciones del domingo 2 de junio.

En una breve rueda de prensa, dijo que obtuvo una amplia mayoría en la ciudad de Puebla y la zona conurbada. Asimismo, lamentó que sólo un 33 por ciento de los electores acudieran a las urnas y consideró que el proceso mismo dejó mucho que desear.

"Salimos a dar la cara por Puebla, y el hecho de que no hayamos ganado, no implica que ese compromiso termine hoy. El futuro de Puebla no termina en esta elección, seguiremos dando la batalla hasta que la deuda con nuestro estado sea saldada", expresó.

Mencionó que su candidatura representó para mucha gente esperanza la posibilidad del cambio auténtico y transformación profunda, por tanto, a quienes confiaron en su proyecto no les va a fallar.

Dijo que la fuerza que acumuló en la campaña no se puede perder, ya que se tiene que usar para exigir a los gobernantes a que paren sus excesos y gobiernen para el bienestar de los ciudadanos.