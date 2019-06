Anavel y Marina se proclaman ganadoras en Gómez Palacio

Tras la jornada electoral de este domingo, se proclamaron ganadoras las candidatas del PRI, Anavel Fernández, y de Morena, Marina Vitela.

Ambas afirmaron lo anterior con base en la información de sus propias actas y en base a la captura que se hicieron en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

A las 21:00 horas, Anavel Fernández Martínez, aseguró que existe una tendencia que le da una ventaja de cinco puntos contra su competidora más cercana, esto con el 50 por ciento de las actas capturadas en su partido.

"Nuestros equipos de cómputo y captura han contabilizado más del 50 por ciento de las actas de las mesas directivas de casilla de todo el municipio y nos arrojan una ventaja importante sobre nuestro más cercano competidor, de más de cinco puntos porcentuales", comentó.

"En ningún momento de nuestras capturas de actas hemos estado en desventaja, lo que nos lleva a afirmar que las tendencias, de seguir así, nos darán una amplia ventaja que, a este momento, es irreversible".

Fernández agradeció a la ciudadanía que votó por ella y consideró que el ejercicio fue democrático, a favor de Gómez Palacio.

Admitió que la participación no fue la esperada, pues creían que sería más copiosa y participativa, sin embargo, consideró que hubo un ejercicio de congruencia de los gomezpalatinos.

"Fue baja, no fue la que se esperaba", dijo. No obstante, se manifestó satisfecha por el proceso electoral. Dijo que se analizará el por qué los ciudadanos mostraron ese bajo interés.

La priista dijo que esperará el cómputo oficial de las actas antes de entrar en polémica con otros candidatos respecto al triunfo. En este sentido, dijo que una vez que existan datos oficiales llamará a sus adversarios a reconocer las cifras y trabajar juntos por el bien de Gómez Palacio.

Consideró que cada elección es distinta y que no es un retroceso la baja participación. Dijo que lo que sigue es formar un equipo con un plan de trabajo en beneficio de la ciudadanía.

A las 22:30 horas, la candidata de Morena a la alcaldía de Gómez Palacio, Marina Vitela, se declaró ganadora de la contienda electoral por mil 600 votos sobre el PRI.

"Ahorita con el 30 por ciento de cómputo que falta por contar, es una diferencia de mil 600 votos", comentó.

En rueda de prensa a las 22:30 horas, dijo que fue muy difícil porque se trató de una campaña de Estado donde el gobernador y los alcaldes "dieron de todo", además de que no contó con representantes por parte del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las casillas. Aseguró que "hubo de todo, hasta amenazas", e incluso atribuyó a esto la baja participación en las urnas.

Respecto a que la candidata del PRI también se declaró ganadora, Vitela dijo que habrá que esperar y no descartó que pudieran presentarse recursos legales en los próximos días: "pues para no extrañar las impugnaciones, y todas las he brincado".

Consideró necesario que en adelante las campañas se vayan profesionalizando y que las "reglas del juego" se mejoren, pues consideró que son claras pero que falta mucho por hacer, esto en el sentido de que "fue una campaña de muchas agresiones, fue una campaña en donde nos trataron como enemigos y no como adversarios, finalmente todos somos gomezpalatinos y vivimos aquí, en el marco del respeto creo que todos debimos haber actuado", dijo.

Vitela dijo que en dos secciones importantes hubo gente que no permitía que sacaran los resultados de las casillas. Dijo que se inhibió el voto con amenazas por parte de sus adversarios. Consideró que fue su propuesta lo que le favoreció en las urnas sobre la popularidad del presidente de México, cuyo nombre no estuvo en las boletas.

"Traemos un mandato nacional de combatir la corrupción, es a lo que los adversarios no quieren que suceda la transformación en Gómez Palacio", dijo.

La expriista dijo que se entregaron despensas en una campaña "impresionante" e "intensa", pero indicó que el voto le favoreció en Gómez Palacio pese a la compra de votos y la violencia de género que hubo en su contra.

"Estoy muy satisfecha por mi género, porque fui una mujer muy golpeada, ustedes habrán visto las redes sociales, involucraron incluso a mi familia, donde la violencia política y la violencia de género sigue llevando la delantera y ese es el reto más grande que todas las candidatas y toda la gente, en todos los municipios y en todo el mundo, es más, debería ser una tendencia, de evitar estas agresiones, que no solo lastiman a una candidata, lastiman a una familia y, a partir de ello, a la sociedad", dijo.