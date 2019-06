Martínez celebra triunfo; Adame califica a elección de 'terrible'

Pese al abstencionismo que hubo en estas elecciones, donde acudieron a votar cuatro de cada 10 personas que aparecían en el listado nominal, hubo denuncias de acarreo, compra de votos, agresiones físicas y verbales así como personas armadas y "levantones".

En las elecciones de hace tres años, en Lerdo participó el 52.342% de las personas que aparecían en el listado nominal mientras que en esta no se llegará ni al 45 %. En Lerdo para la media noche de este domingo, la cifra de votos nulos era incluso muy superior a la diferencia entre los votos del primer y segundo lugar de la contienda, que era PRI y Morena, respectivamente.

No obstante desde las 7 de la tarde, el PRI advertía una tendencia a su favor y más tarde, el candidato del PRI a la alcaldía de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, se pronunció ganador de la contienda electoral con el 59 por ciento de las actas computadas y dijo que es un triunfo irreversible.

"Traemos ya 112 casillas computadas. Sin duda ahora el triunfo es con mi partido, el PRI. Agradecer a la ciudadanía. Hicimos un trabajo de estructuras con sectores y organizaciones y estamos comprometidos a cumplirle a la gente las promesas de campaña, el día de mañana, ya como presidente", dijo Martínez Cabrera.

Aseguró que el suyo será un gobierno para todos e incluyente y que aunque hay gente que no le dio su confianza, gobernará por igual para toda la sociedad. Para los otros contendientes, dijo: "habrá que aceptar resultados y ahí está el árbitro electoral".

Respecto a los priistas que no lo apoyaron o que apoyaron a otros candidatos, aseguró que considera que siempre se debe de anteponer el partido a intereses personales.

Unos minutos después, el candidato de Morena, Ulises Adame, dijo que la contienda fue muy complicada, "plagada de problemas, acarreos, golpes, levantones... una cantidad terrible de cosas y una contienda motivada a inhibir la participación ciudadana con muchas prácticas indebidas, la compra de votos, reparto de despensas. Ojalá que el Tribunal pueda sancionar a alguien, no se puede permitir que la gente actúe de esa manera. El resultado ya lo tenemos. Cada quien va a decir sus cosas. Hace rato escuché a una persona proclamarse y hasta llevar mariachis. Nosotros nos esperamos hasta el final. Yo estoy seguro que me irá bien", dijo Adame.

No obstante recordó que recibió fuego amigo. "Nosotros no agredimos a nadie del interior de Morena, pero nosotros fuimos agredidos mucho por parte de una corriente interna que nosotros no conocemos y que sin embargo se ostentaron así y nos descalificaron", expuso.

También aseguró que hubo coacción del voto e intimidación con el uso de armas previo y durante la jornada electoral.

"El reparto de despensas en el momento de la contienda fue descarado y andaban camionetas con hombres armados en muchas partes. Este proceso estuvo mal, intervino mucha gente externa, gente de Coahuila, andaba gente armada en las calles. De aquí de mi oficina me levantaron a 4 personas, me golpearon gente, afortunadamente ya están aquí pero no se vale eso... Ahí encañonándolos", dijo.

No obstante la diferencia entre ambos candidatos, PRI y Morena era apenas de 200 votos a la media noche de ayer, mientras que la cantidad de votos nulos superaba los mil.

Como se sabe, los resultados presentados por el PREP son preliminares y tienen un carácter informativo pero no son definitivos, por tanto no tienen efectos jurídicos.