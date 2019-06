Desplazan al PAN en Puebla y BC

Todavía con el impulso del triunfo logrado en las elecciones de 2018 a nivel nacional, Morena sumó este domingo a Puebla y Baja California a su lista de entidades bajo su gobierno en unas elecciones locales y extraordinarias que se caracterizaron por una baja participación.

El Partido Acción Nacional (PAN) perdió su bastión histórico: Baja California, que controlaba desde el 1 de noviembre de 1989, cuando Ernesto Ruffo Appel se convirtió en el primer gobernador de un partido de oposición en el país.

En Puebla, el PAN mantenía el poder desde 2011, cuando llegó a la gubernatura Rafael Moreno Valle.

En la capital poblana, al filo de las 18:30 horas, tras darse a conocer las encuestas de salida, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, proclamó a Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM) como el ganador de las elecciones, "con más de 50 % de los votos".

En sus primeras declaraciones, Barbosa Huerta se comprometió a convocar a un acuerdo por la reconciliación con sus contendientes, Enrique Cárdenas (PAN-PRD) y Alberto Jiménez Merino (PRI).

En Baja California, a las 18:00 horas locales (20:00 del centro de México) las encuestas de salida daban al candidato Jaime Bonilla, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, el PT y PVEM), tenía un ventaja absoluta de entre 53 % y 57 %.

Bonilla Valdez agradeció la confianza de la ciudadanía que apostó por una alternancia y su primer compromiso fue por trabajar para combatir la inseguridad y la corrupción.

PAN defiende municipios. Sin embargo, a nivel alcaldías y congresos locales, el avance de Morena no se veía igual de claro y el blanquiazul lograba mantener bastiones regionales.

Su triunfo más claro fue en Tamaulipas donde, con 79 % de la votación, el PAN obtenía 21 de 22 distritos. El único que perdió fue para Morena.

En Aguascalientes, con 78.9 % de los votos, se perfilaba ganador en cinco municipios, entre ellos la capital.

En Durango, con 72 % de los sufragios computados, tenía 19 municipios (dos en solitario y 17 en coalición con el PRD), mientras que el PRI retenía 15 y Morena conquistaba dos.

La excepción parecía ser Quintana Roo, donde con 60 % de los votos computados, Morena tenía 11 distritos, de un total de 15, y el PAN con el PRD sumaban tres.

La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, reconoció que los comicios fueron "complicados" y de alta competencia para los candidatos de su partido, pero aseguró que están listos para seguir trabajando rumbo a las intermedias de 2021.

La constante a lo largo de la jornada fue la baja participación ciudadana, que según los conteos del Instituto Nacional Electoral (INE), que tuvo a su cargo le elección extraordinaria en Puebla, y de los órganos electorales estatales, osciló entre 45 % en Durango y 21 % en Quintana Roo.

Sin embargo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, desestimó esos datos, pues aún no son definitivos, "no nos dejaron plantados, no menosprecio para nada el porcentaje de ciudadanos que acudieron". El INE celebró lo que consideró una jornada exitosa en las seis entidades donde hubo elecciones, pues solo dejó de instalarse una casilla y se registraron 405 incidentes en total.

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la Fiscalía General de la República (FGR), José Agustín Ortiz Pichetti, reportó que la mayoría de las denuncias por delitos electorales presentadas este domingo resultaron hechos falsos. Por tal motivo, consideró necesario castigar a quienes reporten incidencias basadas en mentiras.

Indicó que al cierre de la jornada, la fiscalía recibió 68 denuncias por conductas como acarreo de votantes y robo de urnas. De ellas, 42 se registraron en Puebla; 13, en Tamaulipas; Durango y Quintana Roo, cinco respectivamente; Baja California, dos, y Aguascalientes, una. No obstante, únicamente fueron iniciadas tres carpetas de investigación: dos en Tamaulipas y una en Puebla.

"Yo creo que será indispensable que se haga una modificación a la ley electoral para castigar duramente esta manipulación porque nos causa una pérdida enorme de energía, de recursos y desarticula también el trabajo de la fiscalía en las distintas delegaciones que están trabajando en la república", indicó Ortiz Pinchetti en conferencia de prensa.

Aunque Puebla, donde resultó como virtual ganador el candidato de Morena, Barbosa Huerta, lideró el número de denuncias, la mayoría de ellas resultaron falsas por lo que Ortiz Pinchetti consideró que la elección en dicha entidad no está en riesgo. "Son pocas, no llegan a 60, y si descontamos aquellas que no están basadas en hechos reales quedan muy pocas. Así como para dar un vuelco a la elección, lo veo difícil", dijo.

Estas cifras, fueron calificadas por el titular de la Fepade como la señal de una elección tranquila sin detenidos y con saldo blanco: "Lo cual no es poca cosa porque las elecciones estaban manchadas de sangre en México", destacó.