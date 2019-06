Alternancia en Gómez Palacio

Aunque Durango fue uno de los estados en los que Morena no obtuvo una victoria contundente, sí le dio para obtener la alcaldía del segundo municipio más importante de la entidad, Gómez Palacio, donde su candidata, Marina Vitela, es la virtual ganadora con más del 35.32 por ciento de los sufragios, según los datos PREP Durango al cierre de la edición.

La abanderada por Partido Revolucionario Institucional (PRI), único partido que había gobernado el municipio lagunero, Anavel Fernández obtuvo poco más del 32.19 por ciento del sufragio, según los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Marina Vitela se declaró ganadora de la contienda electoral por mil 600 votos sobre su más cercana adversaria, del PRI, y cerca de las 10:30 de la noche ofreció una rueda de prensa donde aseguró que fue víctima de violencia de género y que hubo una campaña de Estado en su contra.

Comicios donde prevalecieron las dádivas, también las amenazas, situación a lo que atribuyó la baja participación en las urnas que, según dijo, fue cercana a un 30 por ciento, cuando lo esperado era al menos la mitad de la lista nominal.

La virtual ganadora no descartó que pudieran presentarse recursos legales en los próximos días e indicó que "pues para no extrañar las impugnaciones, y todas las he brincando".

A las dos de la mañana de este lunes, el número de votos nulos en Gómez Palacio fue de tres mil 215, muy superior a la diferencia entre los dos primeros lugares Morena y PRI, que fue de dos mil 314 votos.

En Lerdo, la elección estuvo cerrada, y el virtual ganador es el priista Homero Martínez Cabrera, quien tenía al cierre de la edición un 30.58 por ciento de los votos, seguido por el candidato de Morena, Ulises Adame, con un 29.8 por ciento; y la diferencia fue de poco más de 300 votos a favor del PRI.

"Sin duda ahora el triunfo es con mi partido el PRI. Agradecer a la ciudadanía. Hicimos un trabajo de estructuras con sectores y organizaciones y estamos comprometidos a cumplirle a la gente las promesas de campaña, el día de mañana, ya como presidente", dijo Martínez Cabrera.

De igual forma la cantidad de votos nulos (mil 130) era muy superior a la diferencia entre la cantidad de votos del primer y segundo lugar de la contienda (328), PRI, con Martínez Cabrera y Morena con Adame de León.

Durante la jornada electoral en Durango el gran ganador fue el abstencionismo, ya que de la lista nominal de la entidad solo participó el 44.7 por ciento de los electores; en Gómez Palacio menos del 30 por ciento de los votantes acudió a las urnas, y en Lerdo el 42.6 por ciento, similar a la media estatal.

De los 39 municipios que renovaron sus ayuntamientos durante la jornada electoral de ayer, el PRI obtuvo 16, incluyendo los municipios laguneros de Lerdo, Cuencamé, Mapimí, y Tlahualilo, entre otros.

Solo el Partido Acción Nacional conservó Durango Capital y el municipio de Nazas, pero en coalición con el Partido de la Revolución Democrática obtuvo otros 16 municipios, entre los que se encuentran El Oro, Rodeo, Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria y Canelas.

El Partido del Trabajo ganó Hidalgo, Movimiento Ciudadano se quedó con Poanas, y el Partido Duranguense gobernará Coneto de Comonfort.

En general, la jornada electoral se realizó en calma, autoridades estatales y municipales reportaron saldo blanco, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) recibió cinco denuncias por supuestas irregularidades, reportó la dependencia.