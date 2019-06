Podrían perderse programas por plantón

Por el plantón que se mantiene en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrían perderse programas y obras que de encuentran en proceso o trámite de asignación de recursos, puesto que como son proyectos con requisitos muy rigurosos, no se les puede dar seguimiento debido a que los equipos de cómputo se encuentran en las oficinas que están tomadas, afirmó el gerente de la dependencia federal, Óscar Gutiérrez Santana.

Dijo que por ahora para no paralizar totalmente los servicios que ofrecen, están trabajando en oficinas alternas y no se han visto tan afectados, "pero en la medida de que la situación continúe podríamos caer en alguna falta o falla precisamente por lo requisitoso de estos sistemas, que requiere de estar informando sobre esos recursos".

Y agregó que "estamos trabajando en sedes alternas el Distrito de Riego, que es donde tenemos mayor cantidad de equipos de cómputo, aunque ahí no tenemos cargado el software de atención de usuarios, del trámite del servicio de riego, algunos otros trámites administrativos como el caso de lograr que las inversiones previstas para La Laguna en términos de apoyo a los productores o de revestimiento de canales no se vayan a perder por falta de los trámites correspondiente para poder bajar esos recursos".

El funcionario reiteró que por ahora prácticamente en todos los demás aspectos sí se puede brindar el servicio a los usuarios, por ejemplo, como cada año, durante la temporada de calor se apoya a los municipios con la distribución de agua y ya se hizo en convenio con San Pedro para facilitarles cuatro pipas y se tiene la solicitud para hacer lo mismo en Viesca y Parras, en Coahuila, así como en Rodeo, Durango.

Agregó que los trabajadores se encuentran en las oficinas alternas, donde se distribuyen en la medida de lo posible la carga de trabajo, pero el personal sindicalizado no está acudiendo pues no hay espacio ni se tiene el equipo necesario para que realicen sus funciones, por lo que optaron que no se presentaran porque no tiene caso tenerlos ahí.