Las Higareda darán tips de ligue

En su nueva película juntas, las hermanas Martha y Miriam Higareda serán opositoras en ideas románticas.

Mientras el personaje de la primera cree que para conquistar a un hombre debe haber reglas, en el de la segunda, se verá que es mejor ser directo.

"Somos amigas, pero con visiones distintas de lo que debe ser eso.

Es una película que habla mucho de las reglas para ligar, mi personaje no cree en ellas, es más directa, de que si le gusta un tipo en un antro, va y lo besa y Martha es la de las reglas, es la estratégica", comenta Miriam emocionada.

Las dos integran [email protected] caen, comedia en la que también actúan Omar Chaparro (No manches Frida) y Claudia Álvarez (En tierras salvajes), que estrenará en septiembre.

Santiago Michel (Malaventura) y Mauricio Barrientos, "El Diablito" (Navidad S.A) completan el reparto principal.

"Claudia es la de corazón de condominio, que siempre le va mal en el amor", añade Miriam.

[email protected] caen es dirigida por el argentino Ariel Winograd (Mamá se va de viaje), con guión de la propia Martha y Cory Brusseau.

"Yo sólo iba a ser productora, pero Marthita me insistió demasiado y dije: 'ok, es una participación no tan grande, pero digamos que será sobre tres amigas versus tres amigos'".

Las hermanas Higareda irrumpieron juntas en 2014 con la comedia Cásese quien pueda, la cual registró 4.1 millones de boletos vendidos.

"No sé si volvamos a trabajar pronto juntas, hay algo por ahí que nos gusta a las dos, pero no sabemos en qué momento de la vida esté cada quien, pero esperamos ocurra", dice Miriam.

La hermana menor de Martha debutó en cine en 2015 con la película Malaventura e hizo cinco telenovelas en Azteca de 2007 a 2015.