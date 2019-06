Baja participación de votantes en GP

El proceso electoral para renovar el Ayuntamiento de Gómez Palacio estuvo marcado por una baja participación del electorado, mientras que no se tuvieron reportes de incidentes, sino que había un saldo blanco hasta la mitad de la jornada.

El presidente del Consejo Municipal Electoral, Víctor Tomás Quiroz Alvarado dijo que aún no se podía referir a un determinado porcentaje de participación, pero reconoció que algunas casillas tenían una baja afluencia de votantes.

El arranque de la jornada cívica se dio con toda la normalidad, ya que a partir de las ocho de la mañana se comenzaron a instalar las 445 casillas que determinó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango para este municipio.

De manera que, antes de las 8:30 o a más tardar a las nueve de la mañana, los encargados de las mesas directivas de casilla se declararon en condiciones de recibir a los ciudadanos.

Una de las casillas que desde las nueve de la mañana ya tenía cuatro o cinco votantes formados fue la 550 de la colonia Héctor Mayagoitia, mientras que otras ubicadas en la zona Centro, lucían desoladas y sus encargados a la espera de que los gomezpalatinos acudieran.

En cuanto a la presencia de representantes de los partidos políticos en las casillas, se dio a conocer que Morena únicamente había cubierto un 30 por ciento de las mismas, mientras que los partidos PRI y PAN aseguraron que se dio una cobertura del 100 por ciento.

Quiroz Alvarado informó sobre este tema, que había diferencias entre los representantes del partido Morena que estaban acreditados y los que finalmente se presentaron en las casillas, de ahí que se pidió a ese instituto político aclarar la situación y se resolvió en el transcurso de la jornada electoral.

Resalta tranquilidad en jornada

La alcaldesa Leticia Herrera Ale destacó la tranquilidad con que se desarrolló la jornada electoral, pues no se tuvieron reportes de incidentes además de que se hizo respetar la Ley Seca que se estableció durante los días del sábado y ayer.

Destacó que la ciudad está tranquila y completamente en paz, por lo que exhortó a la ciudadanía a salir a ejercer su derecho al voto. Como primera priista de La Laguna, Herrera Ale dijo que "yo no me voy a voltear; no soy chapulina, soy priista y lo seguiré siendo", por lo que mostró su boleta cruzada a favor de la candidata del tricolor. Sobre la denuncia electoral que presentó el Ayuntamiento contra quien resulte responsable, por la guerra sucia en contra de la administración, la alcaldesa señaló que los abogados están dando el seguimiento puntual y que se pedirá que las instancias electorales actúen contra quienes tengan que hacerlo, pues para futuros procesos electorales se debe dejar un precedente de que antes de acusar, deben aportarse las pruebas.